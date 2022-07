NEU-ULM. Ein Mann erhielt am Montag einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er rund 50.000 Euro gewonnen habe. Um seinen Gewinn zu erhalten, müsse er Gebühren bezahlen. Der Mann erwarb Guthabenkarten und gab deren Code telefonisch durch.

Der Anlass

Die bislang unbekannte Täterschaft gab in dem Anruf an, dass er für die Auszahlung des vermeintlichen Gewinns mehrere hundert Euro Gebühren bezahlen müsse. Da der 48-Jährige die Geschichte anfangs glaubte, besorgte er auf Aufforderung Gutscheinkarten im Wert eines höheren dreistelligen Betrags und gab die Codes der Täterschaft per Telefon bekannt. Am Dienstag erhielt der Geschädigte einen erneuten Anruf, in welchem behauptet wurde, dass sich sein Gewinn erhöht habe und er dafür nochmals Gutscheinkarten für die Gebühren kaufen müsse. Dies lehnte der 48-Jährige jedoch ab. Auch eine durch die Täterschaft angebotene Abholung der Gebühren mittels eines Kuriers blieb aus. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen Betrugs übernommen.

Die Masche

Die Vorgehensweise der Callcenterbetrüger ist der Polizei bestens bekannt. Die Anrufer melden sich mit der freudigen Ankündigung eines Gewinns und spielen auf Gewinnspielteilnahmen der Angerufenen in der Vergangenheit an. Durch geschickte Gesprächsführung vermitteln sie, dass nur noch eine Hürde zwischen den Angerufenen und dem Gewinn steht: die vermeintlichen Gebühren, Steuern oder Notarkosten.

Die entsprechenden Gewinne existieren nicht, die Gebühren werden über anonyme Bezahlmethoden sofort transferiert – meist ins Ausland.

Das Phänomen

Durch Callcenterbetrüge unter dem Phänomen „Vortäuschen eines Gewinns“ entstand im Jahr 2021 ein Schaden von knapp 70.000 Euro im Zuständigkeitsbereich des PP Schwaben Süd/West. Die Polizei registrierte im Jahresverlauf 154 Anrufe, knapp 20 dieser Anrufe waren für die Betrüger von Erfolg gekrönt. Im Jahr 2022 wurden bislang 69 Anrufe mitgeteilt, hier waren bis dato 15 erfolgreich. Die Schadenssumme im laufenden Jahr beträgt bereits über 30.000 Euro. Obwohl die Fallzahlen in diesem Bereich damit insgesamt seit Jahren leicht sinken, verläuft die Masche für die Täter noch allzu oft erfolgreich.

Die Empfehlungen

Die Polizei rät:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern und zahlen Sie keine Gebühren.

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren Sie sich seine Antworten.

Weitere Hinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

(KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).