989. Mehrere Fälle des Verbreitens von kinderpornografischen Schriften über gehackte Social-Media-Accounts – Stadtgebiet und Landkreis München

Im Zusammenhang mit Ermittlungen des Kommissariats 17 (Bekämpfung der sexualisierten Gewalt gegen Kinder) wurden mehrere Fälle bekannt, im Rahmen derer sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Social-Media-Accounts von mehreren Personen verschafften und über diese unter anderem kinderpornografische Inhalte verbreiteten. Nach aktuellem Ermittlungsstand zielten die Täter hierbei insbesondere auf Accounts ab, welche nur unzureichend (z.B. durch schwache Passwörter) gegen Fremdzugriffe geschützt sind. Es handelt sich dabei um ein überregionales Phänomen dass auch andere Teile Deutschlands betreffen.

In Folge der im Rahmen der Ermittlungen erlangten Daten zu den entsprechenden Accounts, mussten seitens des Kommissariats 17 Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Die nachfolgenden strafprozessualen Maßnahmen (z.B. Durchsuchungen oder Sicherstellungen) richteten sich hierbei auch gegen die Inhaber der Accounts, welche in den oben genannten Fällen keine Kenntnis von den Tathandlungen hatten oder sich nach Wahrnehmung des Fremdzugriffs nicht an die Polizei gewandt hatten. Da in diesen Fällen ein Mitwirken an der Veröffentlichung der kinderpornografischen Inhalte zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, war dies erforderlich.

Präventions- und Verhaltenshinweise der Polizei München:

Social-Media-Dienstleister informieren die Kunden über Fremdzugriffe. Nehmen Sie diese Hinweise ernst und prüfen Sie Ihren Account. Sofern sich hierbei der Verdacht ergibt, dass über den Account kinderpornografische Inhalte verbreitet worden sein könnten, wenden Sie sich unmittelbar persönlich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Nur auf diesem Weg können Sie mögliche Ermittlungsmaßnahmen gegen Ihre Person verhindern.

Sollte Ihr Account für die Verbreitung kinderpornografischer Schriften missbraucht worden sein, leiten Sie diese Inhalte keinesfalls an Dritte weiter. In diesem Fall könnten Sie sich eines Verbrechens (Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr) strafbar machen.

Sichern Sie Ihre Social-Media-Accounts bestmöglich gegen Fremdzugriffe. Nutzen Sie keine einfachen Passwörter wie Namen und Geburtsdaten und nutzen Sie für jeden Account andere Zugangsdaten. Weitergehende Hinweise zur Passwortsicherheit finden Sie hier:

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - Sichere Passwörter erstellen

990. Körperverletzungsdelikt – Englischer Garten

Am Samstag, 02.07.2022, gegen 22:15 Uhr, befand sich eine Gruppe von mehreren Jugendlichen im Englischen Garten im Bereich der Karl-Theodor-Wiese. Hier stand die Gruppe in einem Pulk von mehreren tanzenden Jugendlichen.

Anschließend wurde ein 17-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau von einem späteren unbekannten Täter angesprochen. Zudem spuckte er den 17-Jährigen in das Gesicht und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dieser Vorfall wurde von einem unbekannten Zeugen beobachtet, der den 17-Jährigen aus dieser Situation zog.

Als der 17-Jährige wenige Minuten später wieder alleine war und seine Freunde suchte, wurde dieser erneut von drei unbekannten Jugendlichen angegangen. Er wurde zu Boden gestoßen und anschließend aus einer Gruppe von ca. zehn Jugendlichen mehrfach gegen den Kopf getreten und geschlagen. Der 17-Jährige wurde bei dieser Auseinandersetzung verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 23 (Jugend- und Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 19 Jahre, 185cm groß, kräftig gebaut, türkische oder albanische Herkunft, schwarze kurze Haare, am Kinn und den Seiten etwas Bart; dunkles T-Shirt, lange dunkle Jeans

Täter 2:

Männlich, ca. 19 Jahre, 175cm groß, kräftig gebaut, türkische oder albanische Herkunft, Boxerschnitt als Frisur, kräftige mittlere Statur, schwarze Augenbrauen, kleine Ohren, ganz leichten gepflegten Bart; kurze schwarze Hose, schwarzes T-Shirt mit kleiner weißer Beschriftung

Täter 3:

Männlich, ca. 18 Jahre, 180 cm groß, tiefe Stimme, braun bis dunkelblonde Haare, Seiten kurz rasiert; lila Shirt, schwarze Umhängetasche, blaue weite Baggi Jeans, weiße Sneaker

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karl-Theodor-Wiese im Englischen Garten Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.