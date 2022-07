MURNAU AM STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Die Holzfassade der Turnhalle der Staatlichen Realschule Murnau ist am Mittwochmittag, 6. Juli 2022, in Brand geraten. Die angrenzende Schule wurde daraufhin evakuiert. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro. Die Kripo Garmisch-Partenkirchen ermittelt.

Gegen 13:45 Uhr war an der Holzfassade der Turnhalle ein starker Schwelbrand entstanden, der zu einer enormen Rauchentwicklung führte. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Schulturnhalle, jedoch wurde die unmittelbar angrenzende Staatliche Realschule durch die alarmierten Einsatzkräfte evakuiert.

Durch den raschen Löscheinsatz der Feuerwehren konnte der Brand eingedämmt und schließlich abgelöscht werden. Dennoch wird der entstandene Gebäudeschaden auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt. Vier Menschen, unter ihnen eine Schülerin und ein Schüler im Alter von 14 Jahren sowie ein Lehrer, wurden durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt, da sie Rauchgase eingeatmet hatten oder leicht unter Schock standen.

Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Brandursächlich war möglicherweise das Abflammen von Unkraut mit einem Gasbrenner, wobei es offenbar zu einem Funkenübertritt auf die Holzverkleidung der Turnhalle gekommen war.

Über 70 Feuerwehrleute aus Murnau und den umliegenden Gemeinden waren zur Brandbekämpfung, Evakuierung und Sicherung der Brandstelle im Einsatz. Von der Integrierten Leitstelle wurden außerdem etwa 30 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Staatlichen Realschule alarmiert. Die Polizei war ihrerseits mit 30 Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Murnau sowie der benachbarten Dienststellen und der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen im Einsatz.