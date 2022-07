HALFING, LKR. ROSENHEIM. Am späten Mittwochvormittag, 6. Juli 2022, betrat ein 53-jähriger Mann ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Halfing und attackierte die darin befindlichen Bewohner. Bei dem massiven tätlichen Angriff wurden eine Frau schwer sowie ihr Ehemann leicht verletzt. Die Verletzten konnten sich in der Folge dennoch selbst aus dem Haus retten. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei umstellten daraufhin das Gebäude, um eine weitere Gefährdung der Bevölkerung zu verhindern. Zunächst geäußerte Vermutungen, dass der Mann eine Geisel genommen haben könnte, bestätigten sich später nicht. Der 53-jährige wurde durch hinzugezogene Spezialkräfte des Polizeipräsidiums München im Keller des Hauses lokalisiert und schließlich vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen befindet sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand.

Gegen 11:30 Uhr erschien der 53-jährige Deutsche ohne Vorankündigung in dem Einfamilienhaus in Halfing und begann sofort, das dort wohnende Ehepaar im Alter von 67 und 53 Jahren zu attackieren. Dabei wurde die 53-jährige Frau durch massive körperliche Gewaltanwendung schwer verletzt, ihr 67-jähriger Mann konnte zunächst leicht verletzt entkommen. Auch der Frau gelang in der Folge die Flucht aus dem Haus.

Unter der Einsatzleitung der Polizeiinspektion Prien a. Ch. lief in der Folge ein größerer Polizeieinsatz mit in der Spitze etwa 80 Einsatzkräften der Landes- und Bundespolizei an. Beteiligt waren auch zwei Polizeihubschrauber, die vorübergehend in der Nähe des Einsatzortes am Boden zur Landung gegangen waren. Die ersten am Einsatzort eingetroffenen Streifenbesatzungen sperrten das Grundstück um das Einfamilienhaus ab, um weitere Gefahren für die Bevölkerung auszuschließen und den Angreifer im Haus zu isolieren. Auch entsprechende Verkehrsumleitungen mussten zur Einsatzbewältigung eingerichtet werden. Dadurch kam es allerdings zu keinen nennenswerten Behinderungen. Zudem wurden speziell beschulte Kräfte der Verhandlungsgruppe angefordert.

Alarmierte Unterstützungskräfte der Polizeiinspektion Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums München drangen schließlich gegen 14:25 Uhr im Keller des Einfamilienhauses zu dem 53-jährigen dringend Tatverdächtigen vor und konnten ihn schließlich überwältigen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein Zweigstelle Rosenheim ermittelt das in solchen Fällen zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation prüft die Staatsanwaltschaft die Beantragung eines Unterbringungsbefehls gegen den 53-jährigen Deutschen. Er wurde in eine Fachklinik eingeliefert.