986. Brandfall mit hohem Sachschaden – Unterhaching

Am Dienstag, 05.07.2022, kam es gegen 16:15 Uhr, in einem leerstehenden Anwesen zu einem Kellerbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Unterhaching wurde durch einen aufmerksamen Nachbarn verständigt und konnte das Feuer löschen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in dem Anwesen. Nach aktuellem Ermittlungsstand beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.



987. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Sendling

Am Dienstag, 05.07.2022, gegen 15:05 Uhr, befand sich eine 82-Jährige aus München als Fahrgast in einem Linienbus. Als dieser im Bereich der Albert-Roßhaupter-Straße verkehrsbedingt abbremsen musste, stürzte die 82-Jährige und verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde daraufhin durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände des Sturzes sind nun Gegenstand der Ermittlungen, welche die Münchner Verkehrspolizei übernommen hat.

988. Verkehrsunfall mit gestohlenem Kleinkraftrad – Kleinhadern

Am Dienstag, 05.07.2022, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Münchner mit einem Piaggio Kleinkraftrad auf der Senftenauerstraße. Dort stürzte er nach den ersten Ermittlungen ohne fremdes Verschulden vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und verletzte sich dadurch schwer. Zeugen, die den Unfall bemerkten, riefen beim Notruf an, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und Polizei zum Unfallort geschickt wurden. Ein vor Ort von der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung des 21-Jährigen, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ebenso konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Vom Rettungsdienst wurde der 21-Jährige zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Beamten konnte zudem festgestellt werden, dass das Kleinkraftrad gestohlen worden war. Ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München meldete dies am 03.07.2022 bei einer Polizeiwache. Er hatte das Fahrzeug am Abend zuvor vor seinem Wohnhaus abgestellt und den Diebstahl am nächsten Morgen bemerkt. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen bezüglich einer Trunkenheit im Verkehr, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Diebstahl eines Kraftfahrzeuges übernommen.