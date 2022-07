FÜRTH. (822) Ein 30-jähriger Mann ging am Dienstagabend (05.07.2022) mehrere Beamte der Polizeiinspektion Fürth an, nachdem diese ihm eigentlich zu Hilfe gekommen waren. Zwei Polizistinnen erlitten leichte Verletzungen.



Gegen 18:30 Uhr teilte ein Passant über den Notruf eine offenbar desorientierte Person auf dem Parkplatz eines Discounters in der Fronmüllerstraße mit. Der Mitteiler machte sich Sorgen, weil der Mann auf dem Boden lag und nicht ansprechbar war. Neben Kräften des Rettungsdienstes fuhr auch eine Streife der Polizeiinspektion Fürth an, um sich um den Hilfsbedürftigen zu kümmern. Nachdem die Einsatzkräfte den 30-Jährigen zur Untersuchung in den Rettungswagen verbracht hatten, reagierte dieser extrem aggressiv. Weil er die eingesetzten Beamten zunächst beleidigte und anschließend schubste, mussten dem Mann schließlich Handfesseln angelegt werden. Hierbei zog sich eine 26-jährige Polizistin eine Verletzung an der Hand zu, welche im Anschluss in einem Krankenhaus versorgt werden musste.

Die weitere Untersuchung des 30-Jährigen fand schließlich durch eine Ärztin in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Fürth statt. Doch auch hier beruhigte er sich nicht und schlug einer 31-jährigen Polizistin ins Gesicht. Weil der Mann sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, verbrachten ihn die Beamten schließlich zur Behandlung in eine Fachklinik. Außerdem leiteten sie gegen ihn ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen sowie tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ein.