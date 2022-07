BAYREUTH. In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte erneut in eine Bayreuther Schule ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte drangen in der Zeit von Dienstagabend, 21.45 Uhr, bis Mittwochfrüh, 06.35 Uhr, über ein Kellerfenster in die Realschule in der Adolf-Wächter-Straße ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und stahlen unter anderem einen Beamer. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich hingegen auf rund 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch im Bereich der Adolf-Wächter-Straße Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0921/506-0 zu melden.