WÜRZBURG / FRAUENLAND. Unter dem Vorwand, die „Wasserqualität prüfen zu müssen“, sind Trickdiebe am Montagvormittag in die Wohnung einer Seniorin gelangt. Während ein Täter die ältere Dame ablenkte, entwendete ein Komplize mehrere Schmuckstücke. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise.



Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Gegenbaurstraße. Zunächst stand ein Mann vor der Wohnungstür der Seniorin und behauptete, die Wasserqualität überprüfen zu müssen. Auf Weisung des Täters ließ die ältere Dame Wasser im Badezimmer laufen. Während sie dort abgelenkt wurde, verschaffte sich offenbar ein zweiter Täter Zugang zur Wohnung, um unbemerkt Schmuckstücke aus dem Schlafzimmer zu entwenden. Der Wert des Diebesguts ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.



Den vermeintlichen Wasserkontrolleur beschrieb die Seniorin wie folgt:

Etwa 35 Jahre alt

Ca. 170 cm groß, kräftige Figur

Dunkler Teint und dunkle kurze Haare

Bekleidet mit dunkler Hose und dünner dunkler Jacke

Hielt über rotes Funkgerät Kontakt zu männlichem Komplizen, der mit ausländischem Akzent gesprochen haben soll

Wer im Laufe des Montags möglicherweise auf die beiden Trickdiebe aufmerksam geworden ist oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.



Das Polizeipräsidium Unterfranken rät:



Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich wie im vorliegenden Fall als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Informieren Sie daher auch Ihre Angehörigen. Haben Sie keine Scheu, im Zweifelsfall die Polizei zu rufen!