DEGERNBACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Nachdem es Mitte Oktober 2021 zum Brand eines Einfamilienhauses in Degernbach kam, geriet im Zuge der intensiven kriminalpolizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ein Beschuldigter aus dem Landkreis Straubing-Bogen in Tatverdacht. An dem Gebäude entstand ersten Einschätzungen nach Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro.

Zwischenzeitlich hat die Staatsanwaltschaft Regenburg, Zweigstelle Straubing, beim zuständigen Amtsgericht einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung erwirkt. Der Tatverdächtige wurde am Freitag, 01.07.2022 festgenommen und nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg einstweilig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg, Zweigstelle Straubing, weist auf die im Strafrecht geltende Unschuldsvermutung hin.

