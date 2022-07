981. Betriebsunfall; eine Person verletzt – Sendling

Am Montag, 04.07.2022, gegen 13:20 Uhr, befand sich ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in Rosenheim im Rahmen seiner Berufstätigkeit auf einer Baustelle in der Schäftlarnstraße. Dabei befand er sich auf einer Ebene auf mehr als 20 Meter Höhe. Während Abbrucharbeiten fiel er durch einen Schacht ca. fünf Meter in die Tiefe. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere ob alle Vorschriften des Arbeitsschutzes eingehalten wurden, hat das Kommissariat 13 (u.a. Betriebsunfälle) übernommen.

982. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungssituation – Schwabing

Am Montag, 04.07.2022, gegen 20:00 Uhr, kam es zwischen einer 75-Jährigen und einem 67-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in München) aus bislang nicht bekannter Ursache zu einer verbalen Streitigkeit. Hierbei bedrohte die 75-Jährige den 67-Jährigen mit einem Küchenmesser. Dieser verständigte daraufhin die Polizei, woraufhin sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei die Örtlichkeit anfuhren. Vor Ort konnte die 75-Jährige im Treppenhaus vor der Wohnungstür angetroffen werden und durch die eingesetzten Beamten gesichert werden. Während des Einsatzes wurde niemand verletzt. Die 75-Jährige wirkte auf die eingesetzten Beamten psychisch auffällig. Sie wurde anschließend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Das Kommissariat 22 (u.a. Häusliche Gewalt) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



983. Trickbetrug durch falschen Handwerker – Bogenhausen

Am Montag, 04.07.2022, gegen 14:45 Uhr, klingelte ein unbekannter Täter bei einer über 90-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab sich als Handwerker aus. Er gab an, den Wasserdruck in der Wohnung überprüfen zu müssen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ließ die über 90-Jährige den Täter in ihre Wohnung. Dieser täuschte anschließend Arbeiten vor und lenkte dadurch die Seniorin ab. Während dessen drang ein zweiter bislang unbekannter Täter in die Wohnung ein und entwendete Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit. Erst zu einem späteren Zeitpunkt stellte die Seniorin den Diebstahl fest und erstattete im Nachgang Anzeige.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 65 (Trickbetrug) übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, 180 cm groß, west-bzw. nordeuropäisches Aussehen, sprach Deutsch, schlank, mit Brille; lange graue Hose, weißes Hemd

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Prinzregentenplatz, Lamontstraße, Kupernikusstraße und Possartstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Medikamentenlieferanten oder ähnliche unbekannte Personen in die Wohnung einzulassen. Empfänger von Briefen oder Paketen, die vom Zusteller nicht angetroffen werden, erhalten eine Benachrichtigungskarte. Jeder berechtigte Lieferant ist im Besitz einer solchen Benachrichtigungskarte. Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Im Zweifelsfall rufen Sie bitte sofort den Polizeinotruf 110 an!



984. Einbruch in Wohnung – Westend

Im Tatzeitraum von Montag, 04.07.2022, 01:00 Uhr bis 06:30 Uhr, stiegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unter Ausnutzung der baulichen Gegebenheiten durch ein über zwei Meter hoch gelegenes Fenster in einer Wohnung. Das Innere der Wohnung wurde durchsucht und es wurden Wertgegenstände im Wert von ca. Tausend Euro entwendet. Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ridlerstraße, Gollierstraße und Astallerstraße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

985. Staatschutzrelevantes Delikt – Schwabing

In den Abendstunden (gegen 21:20 Uhr) des Samstag, 02.07.2022, hielten sich drei bislang unbekannte Täter im Bereich des Sperrengeschosses des U-Bahnhofes Münchner Freiheit auf und waren gegenüber anderen anwesenden Passanten verbal aggressiv. Hierbei wurden mehrfach Aussagen gemacht mit Anspielungen auf Verbrechen während der NS-Zeit. Die Gruppe stieg anschließend in eine U-Bahn der Linie 6 in Richtung Odeonsplatz und entfernte sich vom Tatort. Während der U-Bahnfahrt war die Personengruppe weiterhin verbal aggressiv und verließ die U-Bahn am Odeonsplatz. Ein Zeuge ging danach zu einer Polizeiinspektion und zeigte den Vorfall an.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte rechts).

Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger: 20-30 Jahre, 180-185cm groß, schlank, europäische Erscheinung, Under-Cut mit schwarzen Haaren, dunkelblaue Sweater Jacke mit weißen „Schriftzeichen“, Jeans, weiße Sportschuhe (Marke Nike), kein Bart, keine Brille, mit Nike-Bauchtasche schwarz Tatverdächtiger: 20-30 Jahre, 180-185cm groß, schlank, südländische Erscheinung, kurzgeschorene schwarze Haare, schwarzes Langarmhemd, hellblaue Jeans im sog. used Look, weiße Sportschuhe mit roten Streifen (Marke Adidas), Drei-Tage-Bart, Sonnenbrille Tatverdächtiger: 20-30 Jahre, 185-190cm groß, schlank, slawisches äußeres Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, weiße langärmlige Jacke (Marke Ralph Lauren), dunkle Jeans, weiße Sportschuhe, kein Bart, keine Brille

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Zeitraum die verdächtigen Personen im Bereich des UBahnhofs Münchner Freiheit der U-Bahnlinie U6 oder am U-Bahnhof Odeonsplatz aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.