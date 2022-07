BAYREUTH. Montagnacht brannte ein Fahrzeug auf einem Parkplatz vor der Handwerkskammer in Bayreuth vollständig aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.

Gegen Mitternacht teilte ein Zeuge über Notruf das brennende Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Kerschensteinerstraße mit. Bei Eintreffen der Polizisten stand der Opel bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen Löschens durch die Feuerwehrkräfte brannte das Auto komplett aus. Laut Zeugenaussagen machten sich kurz zuvor mehrere Personen daran zu schaffen und flüchteten anschließend in Richtung ehemaliges Landesgartenschaugelände. Die Fahndung unter anderem mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach den Unbekannten verlief ergebnislos. Am Opel entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Nach derzeitigen Ermittlungen gehen die Kriminalbeamten von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bitten um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.