FÜRTH. (818) Mittels des sogenannten Zetteltricks erbeuteten Unbekannte am Montagnachmittag (04.07.2022) bei einer Seniorin im Fürther Stadtteil Stadeln einen hohen Wertbetrag. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise



Gegen 15:30 Uhr klingelte eine bislang unbekannte Frau an der Tür der hochbetagten Rentnerin in der Bayernstraße und fragte nach einem Zettel und einem Stift – angeblich, um den Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen. Die ältere Dame erkannte die Betrugsmasche zunächst nicht und bat die mutmaßliche Trickbetrügerin hilfsbereit in ihre Wohnung. Erst am Abend stellte die Frau fest, dass ihr Bargeld und Schmuck im fünfstelligen Bereich entwendet wurden. Offenbar verschaffte sich eine Komplizin Zugang zu der Wohnung, während die Seniorin geschickt abgelenkt wurde.

Beschreibung der unbekannten Frau:

weiblich, etwa 35 Jahre alt und 160 cm groß, von kräftiger Statur; glatte, schulterlange Haare; trug eine weiße dreiviertel-Hose und führte eine Tasche mit sich

Das für derartige Fälle zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Zeugen, die im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr im Bereich der Bayernstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl