Mit Pkw frontal gegen Unterführung

JENGEN / WEINHAUSEN. Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr fuhr ein 44-jähriger Buchloer mit seinem Pkw von Lindenberg in Richtung Weinhausen und bog dann vor dem Ort nach links in Richtung Jengen auf die OAL 17 ab. Mit vollkommen überhöhter Geschwindigkeit fuhr er an der Unterführung der B 12 über die Böschung, ungebremst an das betonierte Widerlager. Dadurch wurde der Pkw umgeworfen und blieb auf dem Dach liegen. Der nicht angegurtete Fahrer wurde im total zerstörten Wrack eingeklemmt. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Der Leichnam musste durch die alarmierten Feuerwehren von Weinhausen, Jengen und Buchloe geborgen werden. Auf Grund der Hergangs, der Umstände und der persönlichen Verhältnisse des Mannes, geht die Polizei davon aus, dass er absichtlich gegen die Unterführung fuhr. (PI Buchloe)

