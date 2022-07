AUB UND GAUKÖNIGSHOFEN, LKR. WÜRZBURG. Der Aufenthaltsort der vermissten 15-Jährigen, die im Mai nicht von der Schule in ihre Asylbewerberunterkunft zurückgekehrt war, konnte im Zuge umfangreicher Ermittlungen geklärt werden. Sie befindet sich in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Frankreich und ist zum Glück wohlauf.

Wie bereits berichtet, war die 15-Jährige am 17. Mai 2022 noch in ihrer Schule in Gaukönigshofen. Nach Unterrichtsende ist sie jedoch nicht in ihre Unterkunft in Aub zurückgekehrt. Die Ochsenfurter Polizei leitete unmittelbar nach Bekanntwerden des Vermisstenfalls umfangreiche Suchmaßnahmen in die Wege. Unter anderem baten die Beamten am 19. Mai 2022 auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen, die von der Polizeiinspektion Ochsenfurt in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Würzburg durchgeführt wurden, ergaben sich schließlich Hinweise darauf, dass sich das Mädchen aller Wahrscheinlichkeit nach in Frankreich aufhält. Durch intensiven Informationsaustausch mit den französischen Behörden ist es schließlich gelungen, den Aufenthaltsort der Vermissten zu ermitteln. Sie kam bis auf weiteres in einer Jugendeinrichtung in Frankreich unter.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 19. Mai 2022 wird hiermit widerrufen. Da der Zweck der Maßnahme weggefallen ist, bitten wir darum, ab sofort von einer Namensnennung und der Verwendung des Fahndungsfotos abzusehen.