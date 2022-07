UNTERPLEICHFELD, LKR. WÜRZBURG. Telefonbetrügern ist es am Freitagnachmittag erneut gelungen, eine Frau aus der Region zu täuschen und sie um ihr Erspartes zu bringen. Sie übergab einen fünfstelligen Geldbetrag an einen bislang noch unbekannten Abholer. In diesem Zusammenhang hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Zeugenhinweise.



Ein Anrufer hatte zunächst behauptet, dass die Schwester der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution in Höhe von 67.000 Euro hinterlegen müsse. Die Angerufene ahnte nicht, dass sie Betrügern aufgesessen war und erklärte sich dazu bereit, einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich zur Verfügung zu stellen. Sie verpackte das Geld in einem Umschlag und übergab diesen an einen männlichen Abholer.



Von dem Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 25 Jahre alt

Etwa 180 cm groß und schlank

Gut gebräunte Haut

Dunkle kurze Haare

Trug einen blauen Pullover und eine blaue Jeans

Die Geldübergabe fand gegen 14.00 Uhr am Steinweg in Unterpleichfeld statt. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung eines Tatverdächtigen beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Leg‘ auf! Die Präventionskampagne des Polizeipräsidiums Unterfranken

Aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen im Bereich Callcenter-Betrug und dem damit verbundenen finanziellen Schaden, aber auch den psychischen Folgen für die Betroffenen, hat sich das Polizeipräsidium Unterfranken Ende 2020 dazu entschieden, zum Schutz der Opfer auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit nochmals aktiv zu werden und die Präventionskampagne “Leg´auf!” gestartet.



Das Ziel dieser Kampagne ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben. Die wichtigsten Botschaften sind: