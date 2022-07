BAMBERG. Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine größere Menge Bargeld aus einer Tankstelle in der Zollnerstraße. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 21.10 Uhr, und Freitagmorgen, 6 Uhr, verschafften sich die Täter über die Eingangstüre unbefugt Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlten sie den Kassenbereich, wo sie auch fündig wurden. In einem Schrank sowie in einem Tresor entdeckten die Unbekannten Geld im unteren vierstelligen Eurobereich und nahmen dieses an sich. Anschließend verschwanden sie unerkannt. Es entstand kein Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Zollnerstraße oder in der näheren Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.