975. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung – Ismaning

Am Sonntag, 03.07.2022, gegen 14:50 Uhr, kam es zwischen einem 31-Jährigen mit Wohnsitz in München und einer 33-jährigen Nachbarin zu einer verbalen Streitigkeit, welche die Nachbarin bereits der Polizei mitteilte. Kurz nach dieser Streitigkeit begab sich der 31-Jährige erneut zur Wohnungstür seiner Nachbarin und begehrte Einlass zu deren Wohnung. Hierbei führte er ein Messer mit sich. Auf Grund dieser Erkenntnisse wurden unmittelbar mehrere Streifen der Polizei München zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Bereits vor Eintreffen der Polizei hatte sich der 31-Jährige in seine Wohnung zurückgezogen. Er kam der Aufforderung nach, seine Wohnung unbewaffnet zu verlassen und konnte in der Folge festgenommen werden. Der Grund für die Streitigkeit ist Gegenstand aktueller Ermittlungen, dürfte jedoch im beruflichen Bereich zu suchen sein. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass sich der 31-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befinde. Auf Grund dessen wurde er anschließend in einer entsprechenden Klinik untergebracht.

Das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



976. Körperverletzungsdelikt – Haidhausen

Am Samstag, 02.07.2022, kam es gegen 18.20 Uhr, zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung im Rahmen eines Sportturnieres für Kinder. Hierbei äußerte eine 31-Jährige mit Wohnsitz in München ihren Unmut, da sie mit dem Umgang mit ihrem Sohn nicht einverstanden war. In der Folge beteiligten sich mehrere Eltern teilnehmender Kinder an dieser Streitigkeit. Im weiteren Verlauf verlagerte sich diese auf die Straße, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam. Unbeteiligte Zeugen verständigten daraufhin den Polizeinotruf 110. Auf Grund dieser Mitteilung wurden unmittelbar mehr als zehn Streifenbesatzungen zur Einsatzörtlichkeit entsandt, welchen es in der Folge gelang, die Auseinandersetzung zu beendet. Im Anschluss wurden erste Ermittlungen in Bezug auf das Tatgeschehen aufgenommen und die Identitäten der Beteiligten festgestellt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde eine 36-Jährige mit Wohnsitz in München im Rahmen der Auseinandersetzung verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der detaillierte Tathergang sowie der Tatbeitrag der einzelnen Personen sind jeweils Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) übernommen wurden.

977. Brandfall mit hohem Sachschaden – Obergiesing

Am Sonntag, 03.07.2022, gegen 23:50 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Obergiesing zu einem Wohnungsbrand. Die Berufsfeuerwehr München konnte das Feuer im dritten Obergeschoss in der Folge löschen. Die 71-Jährige Bewohnerin, welche sich während des Brandausbruchs in der Wohnung aufhielt, konnte diese unverletzt verlassen und informierte in der Folge den Notruf. Nach aktuellem Ermitllungsstand beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf die Brandursache übernommen.



978. Einbruch in Wohnung – Lehel

Im Tatzeitraum Sonntag, 03.07.2022, zwischen 17:00 Uhr und 18.20 Uhr, überstiegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zunächst ein Eisentor und gelangten auf diese Weise auf die Rückseite eines Wohnanwesens. In der Folge kletterten die Täter über die Balkonbrüstung einer Hochparterrewohnung, hebelten die Balkontür auf und drangen in das Innere der Wohnung ein. Dort durchsuchten die Täter die Wohnräumlichkeiten und entwendeten Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Emil-Riedel-Straße, Paradiesstraße,

Oettingenstraße, Lerchenfeldstraße und Widenmayerstraße (Lehel) Wahrnehmungen

gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

979. Körperverletzungsdelikt – Schwabing

Am Mittwoch, 29.06.2022, gegen 14:10 Uhr, saß ein bislang unbekannter Mann mit einem ebenfalls älteren Mann auf einer Bank in der Schleißheimer Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine 20-Jährige mit Wohnsitz in München, welche mit einem muslimischen Kopftuch bekleidet war, auf dem Gehweg die Bank passieren. Als sie auf Höhe des unbekannten Mannes war, ließ dieser sein zuvor angewinkeltes Bein nach vorne schnellen und traf dabei das Schienbein der 20-Jährigen, welche hierdurch leicht verletzt wurde. Als die 20-Jährige den unbekannten Mann darauf ansprach, wurde sie durch diesen mit einem Schimpfwort beleidigt. Ein unbekannter Zeuge sowie ein Angestellter eines nahegelegenen Restaurants konnten den Vorfall beobachten und kamen hinzu. Als der Angestellte den unbekannten Mann ebenfalls auf das Geschehene ansprach, schupste dieser ihn zur Seite. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Täter mit seinem Bekannten von der Tatörtlichkeit.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 80 Jahre alt, ca. 175 cm groß, graue Haare, hohe Stirn, Geheimratsecken;

bekleidet am Tattag mit einer kurzen Bluejeans, ein weiß-blau-schwarz kariertes Hemd,

braune Schuhe

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schleißheimer Straße/Hohenzollernstraße/Elisabethstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

980. Terminhinweis: Münchner Polizei betreibt einen Informationsstand auf dem Tollwood –Olympiapark

Am Sonntag, 10.07.2022, 11:00 Uhr bis 23:30 Uhr, sowie am Montag, 11.07.2022, 14:00 Uhr bis 23:30 Uhr, betreibt das Polizeipräsidium München einen Informationsstand auf dem Tollwood-Gelände.

An unserem Stand möchten wir die Besucher im Rahmen der Aktion „Fahr Rad zum Tollwood“ unter anderem zu den Themen Verkehrssicherheit sowie Diebstahlschutz von Fahrrädern informieren. Neben den Kollegen der neugegründeten Fahrradstaffel beteiligen sich auch Kollegen der Polizeiinspektion 43 (Olympiapark) an dem Informationsstand.