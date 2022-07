OBERMAISELSTEIN. Am Sonntag, 03.07.2022 ereignete sich gegen 14:20 Uhr auf dem Riedbergpass ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern.

Ein 60-jähriger Krad-Fahrer befuhr die Passstraße in Richtung Obermaiselstein und übersah beim Überholen eines Pkw das entgegenkommende Motorrad eines 32-Jährigen. Infolgedessen kam es zu einem frontalen Zusammenstoß beider Motorradfahrer, wobei beide Beteiligten schwer verletzt wurden. Nach medizinischer Erstversorgung der Motorradfahrer vor Ort, wurden diese mittels Rettungshubschrauber in nahgelegene Kliniken verbracht. Für die Unfallaufnahme wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft Kempten ein Gutachter hinzugezogen. Zum Zwecke der medizinischen Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme musste die Passstraße zwischenzeitlich voll gesperrt werden. An beiden Krafträdern entstand Totalschaden. Der gesamt entstandene Sachschaden wird auf circa 22.000,- Euro geschätzt.

(PI Oberstdorf)

