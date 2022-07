1262 – Steinewerfer auf der B 2 – Zeugenaufruf

Gersthofen - Am Freitagvormittag (01.07.2022) kam es auf der Bundesstraße B 2 in Gersthofen im Bereich der Brücke der Thyssenstraße zur Beschädigung zweier PKW durch einen mutmaßlichen Steinewerfer. Gegen 11.20 Uhr befuhren zwei Pkw kurz hintereinander die B 2 in südliche Fahrtrichtung, als von der Brücke jeweils ein Stein geworfen wurde und die Fahrzeuge traf.

Am ersten Fahrzeug wurde die Windschutzscheibe, am zweiten Fahrzeug die Motorhaube getroffen. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Einschätzungen zufolge auf knapp 2.000 Euro. Beide Personen konnten ihre Fahrt zunächst fortsetzen.

Aufgrund des Tathergangs wird aus polizeilicher Sicht derzeit davon ausgegangen, dass es sich um einen vorsätzlichen Steinwurf auf die Fahrzeuge von der Brücke aus handelt. Derzeit liegen jedoch keinerlei Hinweise auf den oder die Steinewerfer vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Gersthofen – Ebenfalls am Freitag (01.07.2022), bereits gegen 09.00 Uhr, fuhr die 33-jährige Fahrerin eines Seat auf der B 2 in südlicher Richtung und bemerkte zwischen den Auffahrten Bahnhof- und Donauwörther Straße einen Schlag auf dem Fahrzeugdach. Sie konnte diesbezüglich keine näheren Angaben machen. Auf dem Fahrzeugdach wurde ein Kratzer festgestellt. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Mögliche Zeugen, denen auffällige Personen oder Handlungen zur Tatzeit in den genannten Bereichen bekannt geworden sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter der Rufnummer 0821/323-1810 zu melden.

1263 – 23-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Motzenhofen – Am Sonntag (03.07.2022), kurz vor 05.00 Uhr, konnte von einem zufällig vorbeikommenden Rettungsfahrzeug auf der Staatstraße 2047 in Motzenhofen eine 23-jährige Frau, welche sichtlich unter Schock stand, auf der Fahrbahn sitzend festgestellt werden. Auf Nachfrage gab die junge Frau an, dass sie mit einem Fahrzeug in einen Unfall verwickelt war. Sie konnte aber zunächst keinerlei weitere Angaben über die Art des Unfalles bzw. über die Anzahl weiterer Beteiligter machen.

Kurze Zeit darauf konnte ein verunfallter Pkw ca. 300 Meter hinter der Eichkappelle von Aichach kommend festgestellt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich, dass der Pkw von Aichach kommend auf Höhe der Eichkappelle in der dortigen Kurve aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und sich überschlagen hatte. Personen konnten vor Ort nicht festgestellt werden.

Auf Grund der Feststellungen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich mögliche Insassen des verunfallten Pkw verletzt oder hilflos in der Umgebung befinden könnten. Es wurden deshalb der Polizeihubschrauber sowie Flächensuchhunde über die Rettungsleitstelle zur Absuche der Umgebung angefordert, die jedoch negativ blieb. Zum jetzigen Zeitpunkt steht lediglich fest, dass die zuvor angetroffene Frau wohl in dem verunfallten Fahrzeug saß. Ob sie als verantwortliche Fahrzeugführerin in Frage kommt bzw. ob sich noch weitere Insassen in dem Pkw befanden, muss nun durch die Polizei ermittelt werden.

Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Darüber hinaus wurde bei der 23-jährigen Frau eine Blutentnahme angeordnet. Ein zuvor bei ihr durchgeführter freiwilliger Alkoholtest war positiv. An dem Pkw entstand Totalschaden. Eingesetzt waren auch die freiwilligen Feuerwehren Hollenbach und Motzenhofen.

1264 - Großangelegte Vermisstensuche nach flüchtigem Taxifahrgast

Donauwörth – Ein bislang unbekannter Täter stieg am Samstag (02.07.22), gegen 02.15 Uhr, am Bahnhof Augsburg in das Taxi eines 46-jährigen Taxifahrers und ließ sich von diesem nach Donauwörth fahren. Weil sich der Fahrgast im Taxi übergeben musste, hielt der Taxifahrer in Donauwörth an der Augsburger Straße auf Höhe der Zusambrücke an. Der Fahrgast stieg daraufhin gegen 03.00 Uhr aus dem Taxi, stritt noch kurz mit dem Taxifahrer, flüchtete anschließend zu Fuß, überstieg im Bereich der Zusam eine Mauer und stürzte dabei zu Boden. Danach verlor der Taxifahrer den Mann aus den Augen, den er als 1,80 m großen und athletischen 35-jährigen Mann, der kein Deutsch, aber gutes Englisch sprach, beschreibt. Da nicht auszuschließen war, dass der Flüchtende bei seinem Sturz über eine Böschung in die Zusam gefallen war, wurden Suchmaßnahmen nach dem Mann eingeleitet. Daran beteiligt waren die Feuerwehr Donauwörth, die Wasserwacht, ein Polizeihubschrauber, sowie eine Rettungshundestaffel, die ihre Suche teilweise bis gegen 10.30 Uhr fortsetzten. Der geflüchtete Taxigast konnte jedoch nicht aufgefunden werden.

Wer Hinweise auf die Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Rufnummer 0906/706670 in Verbindung zu setzen.

1265 – Modellflieger verursacht ungewollt einen Großeinsatz

Langerringen - Am Samstag (02.07.2022), gegen 18.19 Uhr, gingen bei der Polizei und Rettungsleitstelle mehrere Mitteilungen über ein vermeintlich rauchendes Flugzeug mit anschließendem Absturz an der goldenen Weide in Hiltenfingen ein. Durch eine Absuche der Örtlichkeit mit Kräften der Polizei, Feuerwehr und einem Rettungshubschrauber konnte schließlich der Vorfall geklärt werden. Tatsächlich handelte es sich um ein 2m x 2m großes Modellflugzeug, welches mit einem handelsüblichen Smoker (Raucherzeuger) ausgestattet war. Dieser war zur Tatzeit durch seinen Besitzer, einem 49-jährigen Bad Wörishofener, bei seinen Flugmanövern und der Landung auf dem Modellflugplatz Langerringen eingeschaltet. Aufgrund der Größe des Modelflugzeuges wurde dieses durch vorbeikommende Passanten falsch gedeutet und ein vermeintlicher Flugzeugabsturz/Notlandung gemeldet. Der Vorfall wird nun durch die Polizei geprüft.

1266 – Unfallflucht

Friedberg - Am Samstag (02.07.2022) befuhr gegen 21.00 Uhr ein ca. 20 - 30-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Friedberger Berg (abwärts). Als er in die Schützenstraße einfuhr, kam er zu weit links auf die Fahrbahn und fuhr hier gegen einen geparkten PKW BMW. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 10.000 Euro. Im Anschluss flüchtete der Radfahrer in Richtung Pappelweg.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: schlank, ca. 25 Jahre, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, kurzer roter Hose und Rucksack mit der Aufschrift Adidas.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/323-1710.

1267 – Brand eines Schuppens

Mönchsdeggingen - Am Samstagabend (02.07.2022) geriet gegen 18.40 Uhr ein Schuppen in Brand. In diesem befand sich u.a. eine Werkstatt, in welcher gerade zwei Akkus geladen wurden. Vermutlich führte ein technischer Defekt / Kurzschluss innerhalb der Zellen zum Brand, welcher letztendlich von der Werkstatt auf den Dachstuhl, in welchem Heu gelagert wurde, übergriff. Der Brand, bei welchem ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 45.000 Euro entstand, war gegen 19.45 Uhr weitestgehend gelöscht. Verletzte gab es zum Glück nicht. Das Gebäude war anschließend nicht mehr betretbar. Die Freiwillige Feuerwehr Mönchsdeggingen blieb bis Sonntagmorgen als Brandwache vor Ort. Insgesamt waren ca. 120 Mann der umliegenden Feuerwehren, ein Notarztwagen sowie zwei Rettungswagen im Einsatz.

1268 – Gartenhäuschen abgebrannt

Gundelfingen - Am Samstag (02.07.2022) wollte ein Bewohner der Wilhelm-Hauff-Straße in Gundelfingen das Unkraut in seinem Garten mit einem Gasbrenner vernichten. Hierbei setzte er versehentlich seine eigene Gartenhütte in Brand. Die Gartenhütte inkl. der darin befindlichen Geräte brannte vollständig ab. Auch die Gartenhütte eines Nachbarn und ein Zaun wurden leicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die Feuerwehr Gundelfingen war mit mehreren Kräften vor Ort und löschte den Brand.