972. Verkehrsunfälle – Freimann / Haar / Obermenzing / Oberföhring / Schäftlarn

Fall 1:

In den Morgenstunden des Freitag, 01.07.2022, fuhr ein 61-Jähriger, aus München, mit einem Motorroller Honda die Ungererstraße stadtauswärts. Vor ihm an der Einmündung zur Fröttmaninger Straße mussten einige Fahrzeuge auf Grund eines Rotlichts der Ampel warten.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand schaltete die dortige Ampel bereits auf Grünlicht als sich der 61-Jährige näherte. Da jedoch zu diesem Zeitpunkt, gegen 08:50 Uhr, ein 75-jähriger Fußgänger auf diesen Fahrbahnteil der Ungererstraße trat, blieben die bereits verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge zunächst stehen. Die nahegelegene Fußgängerampel nutzte der 75-Jährige nicht. Er trat im weiteren Verlauf vor einem Transporterfahrzeug auf den Fahrstreifen des 61-Jährigen und wurde dort von dessen Motorroller erfasst.

Bei diesem Zusammenstoß wurde der 75-Jährige verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der ebenfalls verletzte 61-Jährige benötigte zunächst keine medizinische Versorgung.

Fall 2:

Am Freitag, 01.07.2022, fuhr ein 78-Jähriger, aus München, mit einem Pkw, Dacia, gegen 13:25 Uhr die Münchner Straße in Haar stadtauswärts. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wollte er die Kreuzung zum Jadfeldring in gerader Richtung überqueren. Da die dortige Ampelanlage zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb war, war der Verkehr auf der Münchner Straße gegenüber dem des Jagdfeldrings auf Grund eines Verkehrszeichens (Verkehrszeichen 306 - „Vorfahrtsstraße“) bevorrechtigt.

Zeitgleich fuhr eine 10-Jährige, mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem Fahrrad auf dem Radweg des Jagdfeldrings und wollte anschließend die Münchner Straße überqueren. Sie wartete dort deshalb zunächst an der gemeinsamen Fuß- und Radwegfurt. Als der Fahrzeugverkehr auf der Münchner Straße nachließ, fuhr sie los und stieß dann seitlich mit dem Pkw des 78-Jährigen zusammen.

Durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz auf die Fahrbahn wurde die 10-Jährige verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Pkws blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Münchner Straße stadtauswärts für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Fall 3:

In den Nachmittagsstunden des Freitag, 01.07.2022, fuhr ein 57-Jähriger, aus München, mit einem Pkw Audi die Pippinger Straße in Richtung Verdistraße. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand geriet er gegen 15:50 Uhr in einer leichten Rechtskurve aus bislang noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw Ford eines 39-Jährigen, aus München.

Nach dem Zusammenstoß kam der Pkw des 57-Jährigen nach links von der Fahrbahn ab und prallte über eine Böschung gegen einen Baum sowie mehrere Verkehrseinrichtungen. Der 57-Jährige wurde dadurch verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Pippinger Straße für über eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Fall 4:

Am Samstag, 02.07.2022, fuhr eine 38-Jährige, aus München, gegen 12:30 Uhr mit einem Pkw Jeep die Cosimastraße stadteinwärts und wollte an der Küfnerstraße nach links in diese abbiegen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand zeigte die für sie geltende Ampel Grünlicht.

Zeitgleich fuhr ein 37-Jähriger, aus München, mit einem Fahrrad den von der Fahrbahn baulich getrennten Radweg der Cosimastraße stadtauswärts und wollte ebenfalls bei Grünlicht der Ampel rechts in die Küfnerstraße abbiegen.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Der 37‑Jährige wurde u. a. mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Fall 5:

In den Nachmittagsstunden des Samstag, 02.07.2022, fuhr ein 37-Jähriger, aus dem Landkreis Ebersberg, mit einem Pkw Opel die Klosterstraße in Schäftlarn in Richtung Isar und wollte dort nach links auf den Parkplatz einer Gaststätte abbiegen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand kam es beim darauffolgenden Abbiegevorgang zu einem Zusammenstoß mit einem auf einem Motorrad BMW entgegenkommenden 50-Jährigen aus München. Der 50-Jährige kam dabei zu Sturz und wurde mit noch unklaren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

In allen Fällen hat die Münchner Verkehrspolizei die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur jeweiligen genauen Unfallursache, übernommen.