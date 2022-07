MÜHLDORF AM INN, Am Freitagnachmittag, 01. Juli 2022, ereignete sich im Einmündungsbereich der Staatsstraße 2092 / Äußere Neumarkter Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein 65-Jähriger so schwer verletzt wurde, dass er wenig später seinen Verletzungen erlag. Die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn hat noch vor Ort unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Im Bereich der Unfallörtlichkeit war die Straße für insgesamt zwei Stunden komplett gesperrt.

Am Freitag, den 01.07.2022, gegen 16:30 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn, über einen Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der St2092 / Äußeren Neumarkter Straße, in Mühldorf, in Kenntnis gesetzt. Die vorläufigen Ermittlungen ergaben, dass ein 68-Jähriger Fahrzeuglenker aus dem Landkreis Pfarrkirchen mit seinem Mercedes die Äußere Neumarkter Straße in Richtung Autobahn befuhr. An der Einmündung wollte er nach links auf die Staatsstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 65-jährigen Fahrzeuglenker aus dem Landkreis Altötting, welcher mit seinem Ford die St2092 in Richtung Mühldorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrzeuglenker des Fords wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Da sich der Gesundheitszustand des Fahrzeuglenkers stetig verschlechterte wurde er durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag. Der Fahrzeuglenker des Mercedes wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein wurde frühzeitig informiert. Es wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben, des Weiteren wurden die Fahrzeuge der beiden Beteiligten sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallörtlichkeit wurde durch eine beauftragte Firma gereinigt und die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Ermittlungen gegen den Fahrzeuglenker des Mercedes wurden aufgenommen, sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Die polizeiliche Unfallaufnahme erfolgtemit Unterstützung der Autobahnpolizeistation Mühldorf, Bundespolizei Mühldorf, sowie den Feuerwehren Mößling, Alt-Mühldorf und Lochheim.

Die Unfallörtlichkeit war ca. zwei Stunden komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Polizeiinspektion Mühldorf a. Inn bittet unter Tel. 08631/3673-0 um ermittlungsrelevante Hinweise von Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten.