WAGING AM SEE, ORTSTEIL FISCHING, LKR. TRAUNSTEIN. Es besteht der dringende Verdacht, dass am späten Donnerstagabend, 30. Juni 2022, im Waginger Ortsteil Fisching eine Frau vergewaltigt wurde. Der mutmaßliche Täter (35) konnte von der Polizei festgenommen werden. Er wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Im Rahmen der Ermittlungen bitten die Beamten der Kriminalpolizei Traunstein auch um sachdienliche Hinweise, die zur Klärung des Verbrechens beitragen können.

Aus den bisherigen Ermittlungen ergibt sich folgender dringende Tatverdacht: Das spätere Opfer war am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr zu Fuß im Waginger Ortsteil Fisching unterwegs und traf dabei auf einen flüchtigen Bekannten. Der 35-jährige Mann suchte das Gespräch mit der Frau und begleitete sie im Anschluss auf ihrem Heimweg. Auf Höhe einer Bushaltestellte in der Nähe der Staatsstraße 2105 attackierte der Mann die Frau, verletzte und vergewaltigte sie.

Nach dem Verbrechen lief die verletzte Geschädigte zu einem Bekannten, der über Notruf die Polizei verständigte. Von Beamten der Polizeiinspektion Traunstein konnte der tatverdächtige 35-Jährige kurz nach Mitternacht an seiner Wohnung festgenommen werden. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung wurde er von der Polizei auf Weisung der Staatsanwaltschaft in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht und verbrachte die Nacht im Anschluss in Polizeigewahrsam in einer Haftzelle.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt jetzt das Fachkommissariat K1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein wegen eines Verbrechens der Vergewaltigung gegen den 35-Jährigen. Er wurde am heutigen Freitagvormittag (1. Juli 2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft von den Ermittlern der Kripo zur Prüfung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag und erließ einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige kam im Anschluss unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittler der Kripo Traunstein bitten im Rahmen ihrer Untersuchungen zur lückenlosen Klärung der Abläufe der Tat auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am späten Donnerstagabend im Ortsteil Fisching Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer hat vielleicht sogar Täter und Opfer vor oder nach der Tat gesehen?

Fiel der 35-jährige Tatverdächtige anderen Personen am gestrigen Donnerstag (30. Juni 2022) oder in den Tagen zuvor bereits durch außergewöhnliches Verhalten auf?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Rufnummer (0861) 98730 entgegen.