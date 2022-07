960. Statistik 2021 „Gewalt gegen Polizeibeamte“ im Zuständigkeitsbereich der Münchner Polizei

Solidarität, aber auch Hass schlägt seit Jahren vielen Einsatzkräften in München entgegen. Die Zahl der durch Straftäter verletzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte hat im zurückliegenden Jahr in München einen neuen Höchststand erreicht. Darauf hat Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel anlässlich der Veröffentlichung der Statistik „Gewalt gegen Polizeibeamte“ für das Jahr 2021 am Freitag (01.07.2021) hingewiesen. „Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, denn sie sind jederzeit für alle Bürgerinnen und Bürger da“, erklärte der Polizeipräsident und kritisierte zugleich: „Es ist deshalb absolut inakzeptabel, wenn Einsatzkräfte den Menschen bei Notfällen zur Seite stehen und dann bei der Ausübung ihrer Tätigkeit mit Respektlosigkeiten oder sogar gewalttätigen Angriffen konfrontiert werden.“

Im vergangenen Jahr 2021 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München insgesamt 1.434 und damit annähernd so viele Fälle wie im Vorjahr 2020 (1.476) verzeichnet. Beinahe jede Fünfte aller Taten in Bayern wurde damit in der Stadt oder im Landkreis München begangen. „Erst die Uniform macht den Menschen für manche zum Hassobjekt“, so der Polizeipräsident. Schon in der Ausbildung und in regelmäßigen Einsatztrainings werden deshalb Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf solche Ausnahmesituationen professionell vorbereitet. Doch „kein Training ist vergleichbar mit der Realität“, sagte Hampel. Besonders vermeintliche Routineeinsätze bergen Gefahren, da den Einsatzkräften häufig zuvor oft unklare oder sehr dynamische Situationen begegnen.

München (Laim) - Notruf in der Einsatzzentrale. „Ich habe meinen Freund umgebracht“ äußert der Anrufer und legt anschließend schnell auf. Der Anschlussinhaber ist schnell ermittelt. Die Folge ein Einsatz in einem ruhigen Wohngebiet unweit der zuständigen Polizeiinspektion 41. Den eingesetzten Polizeibeamten wird über die Gegensprechanlage des Wohnanwesens geöffnet. Sie betreten das Gebäude und nähern sich der betreffenden Wohnung. Die Wohnungstüre ist bereits geöffnet - im Inneren kein Licht - Stille - „POLIZEI“. Plötzlich Bewegung in der Wohnung. Der Lauf einer Langwaffe zielt auf die Einsatzkräfte. Die Polizeibeamten sichern die Wohnung und ziehen sich zunächst zurück. Sie fordern den Bewohner auf die Waffe niederzulegen und aufzugeben. Dieser lässt sich schließlich widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen ergaben: Das Gewehr war eine realistische Nachbildung einer echten Schusswaffe.

Im vergangen Jahr wurden in der Stadt und im Landkreis München zusammen 3.244 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte während ihres täglichen Dienstes oder bei Einsätzen u.a. auch beleidigt, angespuckt, geschlagen oder getreten. Hampel betonte: „Die Folgen für die Betroffenen sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von verletztem Ehrgefühl bis hin zu psychosomatischen Folgen und körperlichen Verletzungen.“ Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 531 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Zuständigkeitsbereich der Münchner Polizei überdies körperlich verletzt. Die Zahl der verletzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten hat damit einen Höchststand der zurückliegenden zehn Jahre erreicht. „Die Nachsorge bei solchen Übergriffen ist daher eine unerlässliche Hilfe für die betroffenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Wichtig sind konkrete Hilfsangebote für unsere Kolleginnen und Kollegen vor allem bei belastenden Einsätzen oder scherwiegenden Verletzungen“, so der Polizeipräsident.

„Die Aggressivität gegen Einsatzkräfte ist in den vergangenen Jahren gestiegen und Hemmschwellen gesunken“, sagte Hampel, „die Polizei ist zudem oft ein Prellbock der Gesellschaft“. In zusammen rund der Hälfte aller beim Polizeipräsidium München registrierten Fälle wurden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Dienst tätlich angegriffen (28,1 %) oder Widerstand gegen eine notwendige Diensthandlung (23,4 %) geleistet. In mehr als jedem dritten Fall (38,0 %) wurden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten verhöhnt oder beleidigt.

Insgesamt 1.245 Tatverdächtige wurden im vergangenen Jahr ermittelt. In 90,2 % der Fälle waren die Tatverdächtigen erwachsen (ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) und zu 88,0 % männlich. Bei 53,4 % wurde außerdem der Einfluss von Alkohol und teils zudem auch Betäubungsmitteln festgestellt. Beinahe zwei Drittel (63,2 %) aller ermittelten Tatverdächtigen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.

„Solche Angriffe müssen Konsequenzen haben", findet Hampel. Auf Initiative des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration sowie des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz wurde deshalb bereits am 4. März 2020 ein bayernweiter Aktionsplan „Aktionsplan Gewalt gegen Einsatzkräfte“ veröffentlicht. Der Polizeipräsident informierte hierzu: „Der Aktionsplan sieht eine noch engere Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaften bei Gewaltdelikten gegen Einsatzkräfte oder andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst vor. Besonders schwerwiegende oder öffentlichkeitswirksame Taten sollen demnach priorisiert bearbeitet und konsequent bestraft werden.“

961. Überfall auf eine Frau; erneuter Zeugenaufruf mit Upload-Portal – Unterhaching

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 18.06.2022, gegen 22:20 Uhr, in Unterhaching im Bereich einer Fußgängerunterführung (Wolfratshauser Weg/Fasanenstraße) zu einem Übergriff auf eine Frau.

Für eine umfassende Aufklärung der Tat und der Identifizierung des Täters bittet die Polizei erneut um aktive Mithilfe. Sollten Foto, Video oder Audio-Aufnahmen vom Tatort, bzw. von der Umgebung des Vorfalls im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 22:30 Uhr und insbesondere im Laufe des Abends bei der Sonnwendfeier in Unterhaching (im Bereich Glonner Weg/Oberweg) gemacht worden sein, wird gebeten, diese der Polizei möglichst umgehend über das Upload-Portal zur Verfügung zu stellen.

Sofern die Übermittlung der Mediendatei mit diesem Formular nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an das Kommissariat 15 (089/929 100) oder Ihre nächstgelegene Polizeiinspektion.

https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de

962. Täterfestnahme nach Raubdelikt – Milbertshofen

Am Donnerstag, 30.06.2022, gegen 22:30 Uhr, teilten unbeteiligte Zeugen über den Polizeinotruf 110 mit, dass zwei Männer in der Georgenschwaigstraße zusammen auf eine dritte männliche Person einschlagen würden.

Beim Eintreffen der Streife lag ein 23-jähriger Mann mit Wohnsitz in München bereits am Boden. Laut eigenen Angaben wurde er von zwei ihm nicht bekannten Männern geschlagen und getreten. Durch einen Notarzt wurde er erstversorgt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mann erlitt schwerste Gesichtsverletzungen. Momentan kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sein Augenlicht verliert.

Die Männer beraubten ihn zusätzlich seines Mobiltelefons als auch seines Bargeldes, das er bei sich trug.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte ein 19-jähriger Mann mit Wohnsitz in München festgenommen werden, den einer der unbeteiligten Zeugen wiedererkannt hatte. Der 19-Jährige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und wird zur Klärung der Haftfrage im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Ihm werden nicht nur der Raub und die Bedrohung angelastet sondern vor allem auch die schwere Körperverletzung.

Der Aufenthaltsort des zweiten Täters ist Teil der weiteren Ermittlungen.

Die Sachbearbeitung hat das Kommissariat 21 übernommen.

Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, Vollbart; bekleidet mit schwarzer Cap und jugendtypischer Bekleidung

963. Pkw übersieht Imbissbude; eine Person leicht verletzt – Moosach

Am Donnerstag, 30.06.2022, gegen 11:07 Uhr, wollte ein 85-jähriger Münchner mit einem Pkw, VW, von der Hanauer Straße nach rechts auf den Parkplatz eines Einkaufmarktes abbiegen.

Zur selben Zeit befuhr ein 36-jähriger Mann mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad, Pedelec, den Radweg der Hanauer Straße. Im Rahmen des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec.

Der Pedelec-Fahrer kam dadurch zu Fall und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 85-Jährige blieb unverletzt. Sein Pkw kam erst unweigerlich später auf der Außenschankfläche einer vor Ort befindlichen Imbissbude zum Stehen. Auto als auch Fahrer wurden leicht verletzt. Das Vordach der Imbissbude wurde stark beschädigt und aus der Verankerung gerissen.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Verkehrspolizei München übernommen.

964. Radfahrer kollidiert mit einem Hydranten und verletzt sich schwer – Heimstetten

Am Freitag, 01.07.2022, gegen 00:40 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann aus dem östlichen Landkreis München mit einem Fahrrad, Scott, die Bajuwarenstraße Richtung Poing.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand übersah der Mann wohl aufgrund der absoluten Dunkelheit an der Örtlichkeit einen am angrenzenden Grünstreifen befindlichen Hydranten und stürzte. Durch den Unfall erlitt der 47-Jährige schwere Gesichtsverletzungen. Mittels Rettungsdienst wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einen Fahrradhelm hatte der 47-Jährige nicht getragen.

Die abschließenden Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizei München übernommen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei deshalb allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

965. Auffahrunfall zwischen drei Pkw; zwei Personen verletzt – Ramersdorf

Am Donnerstag, 30.06.2022, gegen 15:40 Uhr, musste eine 58-jährige Frau mit Wohnsitz in München auf der Chiemgaustraße mit einem Pkw, Mercedes, verkehrsbedingt halten.

Der hinter ihr fahrende 70-jährige Münchner bemerkte dies zu spät und fuhr mit einem Pkw, Toyota, der Frau auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Frau auf den des 59-jährigen Münchners geschoben, bei dessen Pkw es sich um ein Taxi handelte.

Der 79-jährige Beifahrer der Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer des Toyota wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht, um weitere Verletzungen abzuklären. Der Toyota, als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrtauglich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Chiemgaustraße für ca. eine Stunde komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem großem Rückstau. Der gesamte Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Verkehrspolizei München übernommen.

966. Raubdelikt – Berg am Laim

Am Donnerstag, 30.06.2022, gegen 21.50 Uhr, befand sich eine 61-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Ladengeschäft im Bereich des Münchner Ostbahnhofs.

Dort wurde sie von zwei ihr unbekannten Jugendlichen angesprochen, die Geld wechseln wollten. Als sie mit ihren Einkäufen in der Straßenbahn nach Hause fuhr, bemerkte sie die beiden unbekannten Jugendlichen erneut.

Beide stiegen an derselben Haltestelle wie die 61-Jährige aus und folgten ihr bis zu ihrem Wohnanwesen. Dort stießen die beiden unbekannten Täter die 61-Jährige zu Boden, entwendeten den Geldbeutel (der einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag beinhaltete) und flüchteten von der Tatörtlichkeit. Die 61-Jährige wurde leicht verletzt. Eine unmittelbar im Anschluss durchgeführte Sofortfahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) aufgenommen.

Die Geschädigte beschreibt die Täter wie folgt:

Täter 1:

Männlich, ca. 15 – 17 Jahre alt, ca. 165 cm groß, lockige Haare, seitlich rasiert; bekleidet mit hellblauem T-Shirt, vermutlich Manchester City Trikot

Täter 2:

Männlich, ca. 15 – 17 Jahre alt, ca. 165 cm groß, lockige Haare, seitlich rasiert; bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarze Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich St.-Veit-Straße/Kreillerstraße/Heinrich-Wieland-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

967. Einbruch in Kiosk – Au

Im Tatzeitraum Mittwoch, 29.06.2022, gegen 24:00 Uhr, und Donnerstag, 30.06.2022, gegen 11:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Kiosk im Bereich der Au.

Dort entwendeten sie diverse Gerätschaften einer Musikanlage. Die technischen Geräte waren mit einer massiven Eisenkette gesichert. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Vor Ort wurde durch die Kriminalpolizei die Spurensicherung veranlasst.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 (Einbruchskriminalität) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Corneliusbrücke/Erhardtstraße/ Schweigerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

968. Brandstiftung in Wohnhaus – Hasenbergl

Am Sonntag, 26.06.2022, gegen 10:50 Uhr, bemerkte eine 44-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Hasenbergl einen Brand im Treppenhaus.

Unmittelbar vor der Hauseingangstüre wurde durch einen unbekannten Täter ein Karton mit Zeitungen in Brand gesteckt. Die Flammen reichten bereits bis zur Decke und hatten außerdem bereits die Hauswand, einen Schaukasten sowie mehrere Briefkästen beschädigt.

Ein hinzugekommener 39-jähriger Bewohner des Anwesens begann mit einem Wassereimer den Brand zu löschen. Dem 39-Jährigen gelang es letztendlich, den Brand zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Hätte der 39-Jährige den Brand nicht löschen können oder wäre er erst später bemerkt worden, hätten die Flammen auf mehrere Stockwerke übergreifen können und damit den Hausbewohnern den Fluchtweg versperrt.

Die Hauseingangstüre ist die einzige offene Fluchtmöglichkeit aus dem Wohngebäude.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) durchgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Grohmannstraße/Agnes-Kunze-Platz/Aschenbrennerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

969. Brand in Wohnheim; eine Tatverdächtige festgenommen – Moosach

-siehe Medieninformation vom 28.06.2022, Nr. 941

Wie bereits berichtet, kam es am Morgen, des Dienstags, 28.06.2022, gegen 07:30 Uhr, zu einem Brandausbruch in einem Appartement in einem Wohnheim.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr München gelöscht werden. Im Zuge der Löscharbeiten wurde in dem betreffenden Appartement eine tote Person aufgefunden.

Die Ermittlungen diesbezüglich wurden bereits vor Ort vom Kommissariat 13 des Polizeipräsidiums München aufgenommen.

Aufgrund dieser Ermittlungen erhärtete sich relativ schnell ein Tatverdacht gegen eine 47-Jährige, die das Appartement bewohnt hat. Sie wurde daraufhin noch am Tattag festgenommen und am Folgetag dem Richter vorgeführt. Sie befindet sich nun in Untersuchungshaft.

In Bezug auf die tote Person erfolgte zeitnah eine Obduktion in der Rechtsmedizin. Die Identität konnte über einen DNA-Abgleich geklärt werden. Bei der Person handelt es sich um einen 39-Jährigen, der ebenfalls in dem Wohnheim wohnhaft war. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand ist der Brand wohl todesursächlich. Diesbezüglich gibt es aber noch Folgeuntersuchungen.

Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen der Tat gehen weiter. Gegen die 47-Jährige wird nun wegen § 306 c StGB (Brandstiftung mit Todesfolge) ermittelt.