1254 - Junge Mopedfahrerin übersieht Auto: schwer verletzt

Wolferstadt - Am Morgen des 30.06.2022, um 06.50 Uhr, befuhr eine 16-jährige Polsingerin mit ihrem Leichtkraftrad die Ortsverbindungsstraße von Polsingen in Richtung Hagau.

An der Kreuzung zur Kreisstraße DON 3 wollte die junge Mopedfahrerin nach links in Richtung Döckingen abbiegen und übersah dabei eine per Verkehrszeichen vorfahrtsberechtigte 23-jährige Autofahrerin.

Es kam zu einer heftigen Kollision zwischen dem Zweirad und dem Kleinwagen in deren Folge ein Sachschaden von insgesamt 9.000 EUR entstand. Beide Kfz mussten abgeschleppt werden. Die Mopedfahrerin musste mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Gunzenhausen geflogen werden. Ihre Unfallgegnerin wurde ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge nur leicht verletzt.

Gegen beide Fahrerinnen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.