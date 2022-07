BAMBERG. Donnerstagabend gelangten Unbekannte über den Balkon in eine Wohnung und stahlen Bargeld sowie technische Geräte. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17 Uhr verließen die beiden Bewohner ihr WG-Zimmer in der Luitpoldstraße in Bamberg. Sie versperrten gewissenhaft die Wohnungstür, allerdings zogen sie die Balkontür nicht zu. Unbekannte nutzten die Gunst der Stunde, stiegen über den Balkon im Hinterhof in die Wohnung ein und stahlen unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld. Die Männer bemerkten den Diebstahl bei ihrer Rückkehr gegen 22 Uhr und verständigten die Polizei.

Die Kripo Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Tatzeitraum, am 30. Juni von 17 Uhr bis 22 Uhr, im Bereich der Luitpoldstraße/Ludwigstraße Bamberg den/die Balkonkletterer gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen.