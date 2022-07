WEIßENBURG. (809) Am Donnerstagabend (30.06.2022) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Pleinfeld (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr Zutritt zu dem Anwesen in Kleinweingarten (Gemeindeteil von Pleinfeld).

Im Haus durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Gegenstände in noch unbekanntem Wert.

Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Verdächtige Wahrnehmungen können dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 gemeldet werden.



