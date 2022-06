BUCHLOE / MÜNCHEN. Ende Mai ereignete sich ein schadensträchtiger Callcenterbetrug mit einem Schaden in einer fünfstelligen Höhe. Am Dienstag erfolgte die Festnahme zweier Tatverdächtiger, seit gestern sitzen die 26 und 34 Jahre alten Männer in Untersuchungshaft.

Den Fall bearbeitete Ende Mai die Polizeiinspektion Buchloe, der Sachverhalt lässt sich hier oder in der heutigen Pressemeldung des Polizeipräsidiums München (Nr. 955, Fall 1) nochmals nachlesen. Dort finden sich auch weitere Hintergründe zur Inhaftierung.

Die Festnahmen belegen, dass die Kriminalbeamten nicht nachlassen und durch akribische, oft sehr langwierige Ermittlungen Tatverdächtige ermitteln, schlussendlich festnehmen und der Justiz übergeben können.

Falls Sie einen solchen Anruf erhalten:

Fragen Sie nach den persönlichen Daten der Enkelin oder des Enkels. Lassen Sie sich nicht dazu bringen, die Personalien selbst zu nennen. Kann es sich wirklich um Ihre Enkelin oder Ihren Enkel handeln?

Rufen Sie bei Unsicherheit andere Angehörige oder die Polizei an. Legen Sie in jedem Fall zuerst auf und lassen Sie sich eine Rückrufnummer geben.

Übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen.

