AMBERG OT SPECKMANNSHOF. Am Dienstagabend wurde die Polizei zu einer randalierenden Person gerufen. Die eintreffende Streife wurde von der Person massiv angegriffen. Die Person konnte durch den Gebrauch der Schusswaffe gestoppt werden. Gegen den Beschuldigten wurde zwischenzeitlich Haftbefehl erlassen.



Am Dienstag, 28. Juni 2022, kam es wie bereits berichtet zu einem Schusswaffengebrauch gegen einen 34-jährigen Randalierer. Am gestrigen Mittwoch, 29. Juni 2022, erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen, u.a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Der Beschuldigte wurde nach seiner medizinischen Behandlung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er machte keine Angaben zur Sache.