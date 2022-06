952. Zusammenstoß zwischen Pkw und Leichtkraftrad; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 29.06.2022, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Eichstätt mit einem Skoda Pkw die Seidlstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. An der Kreuzung zur Karlstraße fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, um nach links in die diese abzubiegen.

Zeitgleich befuhr eine 52-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Piaggio Leichtkraftrad die Seidlstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. An der Kreuzung zur Karlstraße wollte sie diese geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die 52-Jährige zu Sturz kam und sich verletzte. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 50-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Seidlstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts für ca. eine Stunde komplett gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Schaltung der Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

953. Zusammenstoß zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Planegg

Am Mittwoch, 29.06.2022, gegen 18:50 Uhr, befuhr eine 65-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem Smart Pkw die Kreisstraße M21 in Richtung Planegg. Hinter der 65-Jährigen fuhr ein 26-jähriger mit Wohnsitz in der Schweiz mit einem BMW Pkw.

Zeitgleich befuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Toyota Pkw, die Kreisstraße M21 in entgegengesetzter Richtung (Richtung Germering).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die 65-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw des 33-Jährigen zusammen.

Sowohl die 65-Jährige als auch der 33-Jährige mussten durch die Freiwillige Feuerwehr Krailling aus ihren Fahrzeugen befreit werden und kamen im Anschluss mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 65-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen und wurde stationär aufgenommen.

An den Fahrzeugen der 65-Jährigen und des 33-Jährigen entstand jeweils Totalschaden. Durch den Zusammenstoß lösten sich Fahrzeugteile, welche den Pkw des 26-Jährigen trafen und beschädigten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Währen der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße M21 für ca. zwei Stunden komplett gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

954. Größerer Polizeieinsatz – Untermenzing

In den Nachmittagsstunden des Mittwoch, 29.06.2022, meldete sich eine Anwohnerin im Bereich der Eversbuschstraße beim Notruf der Polizei 110 und gab an, dass ein Nachbar barfuß und mit einer Pistole bewaffnet an der Straße stehen würde.

Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. In der Zwischenzeit begab sich der Mann, welcher als 53-Jähriger mit Wohnsitz in München identifiziert werden konnte, zurück in seine Wohnung.

Eine konkrete Bedrohungshandlung gegen Personen konnte durch die Anwohnerin nicht beobachtet werden, eine bestehende Bedrohungssituation in der Wohnung konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der 53-Jährige wurde in der Folge in der Wohnung festgenommen.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden mehrere Spielzeugwaffen und eine Anscheinswaffe aufgefunden. Nachdem sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen Hinweise darauf ergaben, dass sich der 53-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinde und hierdurch Dritte gefährden könnte, wurde er in einer entsprechenden Klinik untergebracht. Zudem wurde eine Anzeige nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 25 (Gewaltdelikte).

955. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanrufe – Stadtgebiet München

Fall 1:

Am Freitag, 27.05.2022, erhielt ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ostallgäu einen Anruf auf seinem Festnetzanschluss durch eine bislang unbekannte Anruferin, die hörbar weinte und ihn mit Papa ansprach. Der über 70-Jährige vermutete hinter den Anruf nicht seine Tochter, sondern seine Enkelin und blieb in der Leitung. Daraufhin meldete sich ein angeblicher Kriminalpolizist, der durch manipulative Gesprächsführung den Vornamen der Enkelin in Erfahrung bringen konnte. Der unbekannte Anrufer konnte dem über 70-Jährigen glaubhaft vermitteln, dass seine Enkelin einen Unfall verursacht hätte und dabei eine junge Mutter schwer verletzt wurde. Um die Untersuchungshaft seiner Enkelin abzuwenden, müsste eine Kaution in Höhe von mehreren Zehntausend Euro hinterlegt werden.

Der über 70-Jährige wurde im Laufe des Gesprächs an eine dritte Person, einem angeblichen Oberstaatsanwalt weitergeleitet, welcher die Kautionsforderung bestätigte. Am späten Nachmittag übergab der über 70-Jährige in der Münchner Innenstadt ein Kuvert mit dem darin befindlichen Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro an einen unbekannten männlichen Abholer, der ihm als Mitarbeiter des Oberlandesgerichts angekündigt wurde.

Am Abend kontaktierte der Senior seine Tochter, um nach dem Befinden der Enkelin zu fragen. Hierbei wurde der Betrug bekannt.

Fall 2:

Am Donnerstag, 23.06.2022, wurde eine über 70-jährige mit Wohnsitz in München auf ihrem Festnetztelefon von einer unbekannten Anruferin kontaktiert, welche sich als Polizeibeamtin ausgab und vorgab, dass der Sohn der Münchnerin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Untersuchungshaft ihres Sohnes zu verhindern müsse sie eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro hinterlegen. Dieser Forderung wurde im Anschluss durch eine angebliche Staatsanwältin unterstrichen, an welche die Münchnerin weiterverbunden wurde.

Durch manipulative Gesprächsführung gelang es der falschen Staatsanwältin in Erfahrung zu bringen, dass die über 70-Jährige neben Bargeld auch über diverse Goldmünzen und Schmuck zu Hause verfüge. Die über 70-Jähriger übergab vor ihrem Wohnanwesen an einem zum Tatzeitpunkt unbekannten männlichen Abholer das Bargeld und die Wertgegenstände.

Nachdem zu einem späteren Zeitpunkt der Ehemann der über 70-Jährigen mit dem Sohn telefonierte, wurde der Betrug bekannt.

Im Rahmen durch die AG Phänomene durchgeführten kriminalpolizeilichen Maßnahmen in den oben genannten Fällen konnten konkrete Hinweise auf einen Tatverdächtigen erlangt werden, welcher sich zunächst in Polen aufhielt.

Am Dienstag, 28.06.2022 reiste dieser sowie weitere Tatverdächtige wieder nach Deutschland ein und hielten sich nach vorliegenden Erkenntnissen in Nürnberg für eine weitere Abholung bereit. Bevor es zu einer weiteren Geldübergabe kommen konnte, konnten ein 26-Jähriger und ein 34-Jähriger Pole, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland festgenommen werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden noch in der Nacht durch das AG Phänomene nach München in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ am Mittwoch, 29.06.2022 jeweils einen Untersuchungshaftbefehl.

Mit den weiteren Ermittlungen ist die AG Phänomene betraut.

956. Körperverletzungsdelikt – Englischer Garten

In der Nacht von Samstag, 04.06.2022, auf Sonntag, 05.06.2022, gegen 00.00 Uhr, hielt sich eine 21-Jährige mit Wohnsitz in München gemeinsam mit einem 21-Jährigen mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein im Bereich der Karl-Theodor-Wiese im Englischen Garten auf. Dort wurden sie zunächst von einer Personengruppe belästigt und in der Folge in den in der Nähe befindlichen Schwabinger Bach gestoßen.

Als der 21-Jährige den Bach wieder verließ, wurde er unvermittelt aus der Personengruppe heraus durch einen bis dato unbekannten Täter mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 21-Jährige stürzte durch die Gewalteinwirkung zu Boden.

Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter und Täterinnen von der Tatörtlichkeit. Die 21-Jährige verständigte in der Folge den Polizeinotruf 110. Unmittelbar eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Der 21-Jährige wurde durch den Übergriff verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde im Rahmen der Tathandlungen zudem das Fahrrad der 21-Jährigen durch diese Personengruppe entwendet.

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden durch das Kommissariat 23 (u.a. jugendtypische Gewalttaten) übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 22 Jahre alt, ca. 178 cm groß, kräftige Statur, südländisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, Kinnbart; dunkel gekleidet

Täter 2:

Männlich, ca. 18 Jahre alt; bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover

Täter 3:

Männlich, ca. 18 Jahre alt, führte Sonnenbrille mit sich

Täterin 4:

Weiblich; beige Kleidung

Täter 5-7:

Jeweils männlich, ca. 18 Jahre alt; jeweils dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Englischer Garten, Karl-Theodor-Wiese/Schwabinger Bach Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

957. Mehrere Fälle von Trickbetrugstaten; Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Seit März 2022 führt das Kommissariat 65 (Trickbetrug) Ermittlungen zu einer Serie von Betrugsfällen, die von zwei Tatverdächtigen begangen wurden.

Am Freitag, 24.06.2022, gegen 14:00 Uhr, konnten in Bogenhausen eine 21-jährige Serbin und eine 34-jährige Österreicherin (beide mit Wohnsitzen in Österreich) festgenommen werden. Ihnen werden nach dem momentanen Ermittlungsstand über 20 Taten, die bis ins Jahr 2015 zurückgehen, zugeordnet.

Die beiden Tatverdächtigen kontaktierten gezielt Passanten, überwiegend Senioren, vor Kirchen oder auf öffentlichen Plätzen in ganz Bayern, aber auch in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Sie fragten nach Arbeit oder gezielt nach kleineren Geldbeträgen. Dabei täuschten sie individuelle Notlagesituationen vor.

Bei den über 20 Fällen gelang es den beiden Frauen, den Kontakt zu den angesprochenen Personen aufrechtzuerhalten und über die Zeit das Vertrauen zu erlangen. So kam es zu immer neuen und höheren Geldforderungen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von über 300.000 Euro, wobei der höchste Einzelschaden bei über 100.000 Euro lag.

Mitte Juni 2022 meldete sich ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München beim Kommissariat 65 und gab an, erneut Kontakt zu den Tatverdächtigen zu haben. Er hatte bereits seit September 2020 Kontakt zu den tatverdächtigen Frauen und ihnen bereits über 50.000 Euro bei mehreren Treffen übergeben. Er vereinbarte ein Treffen mit den Tatverdächtigen und im Rahmen dessen konnten die 34-Jährige und die 21-Jährige am 24.06.2022 festgenommen werden. Die beiden Frauen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen wegen der Betrugstaten werden weiterhin durch das Kommissariat 65 (Trickbetrug) geführt.

958. Größerer Polizeieinsatz – Untersendling

Am Mittwoch, 29.06.2022, gegen 14:00 Uhr, meldete sich eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München beim Polizeinotruf 110. Sie sei die Betreuerin eines 41-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München, welcher sich in einer psychischen Ausnahmesituation befände und ihr gegenüber bedrohliche Äußerungen getätigt hätte.

Da der 41-Jährige bereits mehrfach in ähnlichem Zusammenhang polizeilich in Erscheinung getreten war und eine konkrete Bedrohungssituation zunächst nicht auszuschließen war, begaben sich mehr als zehn Streifen der Münchner Polizei zu dem Wohnsitz des 41-Jährigen in Untersendling.

Eine akute Gefährdungslage konnte auch vor Ort zunächst nicht ausgeschlossen werden. In der Folge konnte der 41-Jährige in der Wohnung widerstandslos festgenommen werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen bestätigten sich die Angaben der Betreuerin im Hinblick auf eine bestehende psychische Ausnahmesituation des 41-Jährigen. Auf Grund dessen wurde er in einer entsprechenden Klinik untergebracht.

Eine Anzeige auf Grund einer Bedrohung wurde aufgenommen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 24 (u.a. Gewaltdelikte).

959. ABSAGE

Benefizkonzert vom Chor der Polizei München und dem Polizeiorchester Bayern zugunsten der Ukraineflüchtigen in Bayern – Maxvorstadt

-siehe Pressebericht vom 24.06.2022, Nr. 930

Die Veranstalter des Benefizkonzertes, welches am Sonntag, 03.07.2022, um 16:30 Uhr, geplant war, haben sich aufgrund von mehreren Krankheitsfällen im Bereich der Mitwirkenden dazu entschlossen, das Konzert abzusagen.

Das Geld für die bereits gekauften Karten kann entsprechend zurückerstattet werden. Dies ist an allen Verkaufsstellen möglich. Sofern Karten nicht zurückgegeben werden, wird das hierdurch eingenommene Geld für den vorgesehenen wohltätigen Zweck gespendet.