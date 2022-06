TEISING, LKR. ALTÖTTING. Am Mittwoch, den 29. Juni 2022, ereignete sich im Bereich der Alte Bahn Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 80-jähriger Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Altötting hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Am Mittwoch, den 29.06.2022, gegen 13:25 Uhr, befuhr ein 80-Jähriger aus dem Landkreis Mühldorf am Inn, zusammen mit dessen Ehefrau, die Alte Bahn Straße in 84503 Teising mit deren E-Bikes. Auf einem baulich getrennten Radweg kam der Radfahrer alleinbeteiligt zu Sturz und blieb bewusstlos am Boden liegen. Passanten, welche zufällig an der Unfallstelle vorbei kamen, leisteten bis zum Eintreffen von Rettungssanitätern und einem Notarzt Erste Hilfe. Diese verbrachten den Verunfallten nach deren Erstversorgung ins Krankenhaus Mühldorf, wo der 80-jährige wenig später an dessen schweren Verletzungen erlegen ist.