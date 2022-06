WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Nach einem Messerangriff in der Waldkraiburger Schichtstraße am gestrigen Mittwochabend konnte ein Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Das Opfer wurde im Krankenhaus operiert. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, gegen 21:50 Uhr, kam es in Waldkraiburg an der Ecke Schichtstraße / Zeppelinweg zu einem Messerangriff, bei dem ein 30-jähriger Waldkraiburger schwer verletzt wurde. Der zunächst unbekannte Täter flüchtete mit einem Fahrrad. Eine Anwohnerin, die kurz darauf auf das Opfer aufmerksam wurde, setzte einen Notruf ab.

Nach Bekanntwerden der ersten Erkenntnisse fahndete ein Großaufgebot der Polizeiinspektion Waldkraiburg sowie der umliegenden Dienststellen im Stadtgebiet nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Im Zuge der intensiven Fahndungsmaßnahmen wurde eine Streifenbesatzung der Bundespolizei etwa zwei Stunden nach der Tat auf den Flüchtenden in der Traunreuter Straße aufmerksam. Der Mann setzte seine Flucht auf ein angrenzendes Firmengelände fort, wo er noch versuchte, sich zu verstecken.

Im Rahmen der Absuche des zwischenzeitlich von der Polizei umstellten Geländes konnte der dringend Tatverdächtige kurze Zeit später durch einen Polizeihund aufgespürt und widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen polizeibekannten 34-jährigen Waldkraiburger.

Das 30-jährige Opfer erlitt bei dem Angriff mehrere Stichverletzungen im Oberkörper und musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Noch während der Fahndung nach dem zunächst geflüchteten Tatverdächtigen übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein erste Ermittlungen am Tatort, welche nun durch das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein fortgeführt werden. Das Motiv des Angriffs ist derzeit völlig unklar.

Mögliche Zeugen des Tatgeschehens werden gebeten, sich bei der Kripo Mühldorf unter der Rufnummer 08631 / 3673-0 zu melden.

Der 34-jährige mutmaßliche Angreifer befindet sich unterdessen im Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Traunstein entscheidet nach Vorliegen weiterer kriminalpolizeilicher Erkenntnisse im Laufe des heutigen Donnerstags über die Stellung eines Haftantrags.