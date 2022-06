951. Einbruch in Geschäft mit anschließender Brandstiftung - Westend

Am Dienstag, 29.06.2022 stellte eine zivile Polizeistreife im Rahmen einer Streifenfahrt in den frühen Morgenstunden fest, dass die Eingangstür eines Blumenladens in der Westendstraße aufgebrochen worden war. Aus der Eingangstür quoll Rauch hervor und im Inneren des Geschäfts brannte es.

Sofort wurde die Feuerwehr verständigte, welche kurze Zeit später das zwischenzeitlich in Vollbrand stehende Geschäft ablöschte.

Das Mehrfamilienhaus, in welchem der Blumenladen befindlich ist, wurde parallel zu den Löscharbeiten durch die Feuerwehr geräumt, dabei wurden 26 Personen an eine sichere Sammelstelle verbracht.

In dem Blumenladen wurde keine Person festgestellt, allerdings waren durch bislang unbekannte Täter mehrere hundert Euro aus einer Schublade entwendet worden.

Durch den Brand wurde das Ladeninventar stark beschädigt, zudem entstand ein nicht unerheblicher Gebäudeschaden. Die Höhe des Sachschadens liegt nach aktuellen Erkenntnissen bei über 150.000 Euro.



Es wurden keine Personen durch den Brand verletzt.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Brandfahnder übernommen. Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Zudem wird ein Sachverständiger den Tatort begutachten.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist ein technischer Defekt zur Brandentstehung unwahrscheinlich.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchskriminalität - gewerblich genutzte Objekte).

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Westendstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Westendstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.