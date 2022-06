Im Zuständigkeitsbereich des PP Oberbayern Nord wurden im Jahr 2021 insgesamt 656 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte (GewaPol) gemeldet. Damit waren 181 Fälle weniger als noch in 2020 zu verzeichnen.

Langfristig betrachtet ergab sich trotzdem die dritthöchste Fallzahl der letzten 10 Jahre. Bereits 2020 war mit insgesamt 837 gemeldeten Fällen ein neuer Höchststand in der Jahresstatistik seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2010 festzustellen. Auch die Zahl der verletzten Beamtinnen und Beamten war dadurch angestiegen.

Mit einer Häufigkeitszahl (Straftaten je 100.000 Einwohner) von 42 Delikten je 100.000 Einwohner in diesem Bereich, liegt hier im direkten Vergleich mit den anderen Bayerischen Polizeipräsidien der zweitniedrigste Wert innerhalb Bayerns vor.

Im Jahr 2021 wurden 1.689 Beamtinnen und Beamte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ausübung ihres Dienstes Opfer von Gewalt gegen Polizeibeamte, damit 380 weniger als im Vorjahr (- 18,4 %). 671 Beamtinnen und Beamte wurden körperlich angegriffen. Die Zahl der hierbei Verletzten ging um 84 Beamtinnen und Beamte zurück auf insgesamt 249 (- 25,2 %). Glücklicherweise wurde in keinem der genannten Fälle eine Beamtin oder ein Beamter schwer verletzt.

Die Fälle des tätlichen Angriffs und Fälle der einfachen Körperverletzung gingen im Vergleich zum Jahr 2020 um 88 Taten zurück (- 30,3 %). Gefährliche Körperverletzung ging um neun Taten (- 22,5 %), Fälle des passiven Widerstands gingen um 16 Taten (- 10,5 %) zurück.

Beleidigungsdelikte nahmen um 17,9 % ab. Es wurden 55 Fälle weniger gemeldet als im Vorjahr. Beleidigungsdelikte machen jedoch anteilig fast 40 % aller GewaPol-Delikte aus.

13 Angehörige des PP Oberbayern Nord waren nach GewaPol-Delikten dienstunfähig. Diese Beamtinnen und Beamten waren insgesamt 53 Tage nicht im Dienst. Im Jahr 2020 waren mit 24 dienstunfähigen Beamtinnen und Beamten noch fast doppelt so viele Geschädigte dienstunfähig gemeldet worden. Auch die Zahl der Dienstausfalltage lag 2020 mit 100 Tagen noch fast doppelt so hoch, 2019 mit 379 Tagen noch deutlich höher. Damit geht, wie auch schon im Vorjahr festzustellen war, offenbar zumindest die Schwere der körperlichen Aggressionshandlungen gegen die polizeilichen Einsatzkräfte beim Polizeipräsidium Oberbayern Nord weiter zurück.

Betrachtet man die Verteilung der Straftaten auf die verschiedenen Tatörtlichkeiten, sind die deutlich rückläufigen Fallmeldungen von GewaPol-Delikten an weitgehend allen Örtlichkeiten gleichermaßen erkennbar. Auffallend ist aber ein Rückgang auf ca. 1/3 des Vorjahreswertes bei GewaPol-Delikten in Polizeidienststellen. Hier wurden nur noch 46 Taten gemeldet. Dieser Wert liegt nicht nur unter dem erhöhten Wert von 2020 sondern auch unter dem Durchschnitt der Vorjahre.

Ein direkter Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde bei 30 von 656 GewaPol-Delikten erfasst. Über die Hälfte hiervon waren Beleidigungsdelikte.

Insgesamt wurden 559 Tatverdächtige ermittelt. 82,8 % davon waren Männer, 17,2 % Frauen.

Bei allen Altersgruppen ergaben sich rückläufige Zahlen.

60,6 % der Tatverdächtigen standen bei der Tat unter dem Einfluss von Alkohol- oder Drogen, 2,1% weniger als im Vorjahr.

Fokus auf die Stadt Ingolstadt:

Einen regionalen Deliktsschwerpunkt bilden weiterhin die Großstädte und damit Ingolstadt für den Norden Oberbayerns. In der Häufigkeitszahl (Straftaten je 100.000 Einwohner) von 110 zeigt sich dort eine leicht rückgängige Deliktsbelastung. Die Kriminalitätsbelastung im Bereich GewaPol in Ingolstadt ist jedoch immer noch die dritthöchste im Vergleich der Bayerischen Städte über 100.000 Einwohner.

In Ingolstadt wurden 150 GewaPol-Delikte gemeldet. Dies stellt regional einen Rückgang um 4,5 % gegenüber dem Vorjahr dar. Trotzdem ereignete sich damit fast jedes vierte Delikt im Zuständigkeitsbereich des PP Oberbayern Nord in Ingolstadt.

Anzumerken ist, dass in Ingolstadt langfristig ein Rückgang der Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte festzustellen ist, während diese in der Fläche tendenziell zunimmt.

Einem Rückgang bei den körperlichen Angriffen und Widerstandsdelikten steht dabei eine Zunahme bei der Beleidigung gegenüber.

Der im Jahr 2020 erhöhte Wert von GewaPol-Delikten in Polizeidienststellen ging auch in Ingolstadt deutlich zurück. Anders als im verbandsweiten Durchschnitt nahmen jedoch Fälle auf Straßen, Wegen und Plätzen, aber auch an anderen öffentlichen Plätzen in der Stadt Ingolstadt zu.

Fazit

Trotz rückläufiger Fallzahlen im vergangenen Jahr ist die langfristig steigende Gewaltbereitschaft und der oft fehlende Respekt gegenüber Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten als höchst problematisch anzusehen. Der statistische Anteil der Beleidigung von Polizistinnen und Polizisten im Dienst, vor allem auch im Zusammenhang mit den Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie, ist ebenfalls kritisch zu betrachten.

Positiv wirkt sich die Einführung des neuen Einsatzmittels Bodycam aus.

Die Bodycam kam in 205 Fällen der GewaPol-Delikte im Präsidialbereich zum Einsatz und gewinnt damit als deeskalierendes Einsatzmittel mit präventiver Wirkung zunehmend an Bedeutung.