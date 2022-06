Wie in der Pressemeldung vom 27.04.22 berichtet, trat am 25.04.22 in Germering ein Mann einer Spaziergängerin in exhibitionistischer Weise gegenüber. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen.

Am gestrigen Dienstag, 28.06.2022 wurden der Geschädigten im Rahmen einer Wahllichtbildvorlage Fotos vorgelegt, auf denen sie den Tatverdächtigen zweifelsfrei wiedererkannte. Den 24-jährigen in Germering wohnhaften Mann erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen.