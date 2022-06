Die tagesatktuellen Meldungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm aus dem Landkreis Neu-Ulm

Versuchter Einbruch in einen Kindergarten

ELCHINGEN. Am vergangenen Wochenende versuchte ein unbekannter Täter in den Kindergarten im Fackelberg in Unterelchingen einzubrechen. Der Einbrecher scheiterte jedoch an dem Fenster und den Türen, ihm gelang es nicht diese aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1500 Euro. Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, Tel.: 0731/8013-0, erbeten.

(KPI Neu-Ulm)

-

Versuchte Erpressung auf sexueller Grundlage

NEU-ULM. Ein 28-Jähriger zeigte am Montag an, dass er Opfer einer versuchten Erpressung wurde. Durch eine Dating-App lernte der 28-Jährige eine angebliche Westafrikanerin kennen. Im Rahmen eines Videochat forderte die neue Bekannte den 28-Jährigen auf, dass dieser vor der Kamera sexuelle Handlungen vornimmt. Umgehend nach dieser Aktion wurde der Anzeigeerstatter von einem unbekannten Mann angerufen, der die Zahlung von 1000 Euro verlangte. Bei Nichtzahlung würde ansonsten das gefertigte Video des Chat im Internet verbreitet. Der 28-Jährige zahlte nicht und entschloss sich zur Anzeigeerstattung.

(KPI Neu-Ulm)

-

Räuber nach der Tat geschnappt

NEU-ULM. Am Montagmorgen um kurz vor 10.00 Uhr betrat ein 32-Jähriger ein Geschäft in der Straße Im Starkfeld. Nach einem kurzen Gespräch mit einem Verkäufer wendete sich der 32-Jährige der Auslage zu. Dort schneidet der vermeintliche Kunde die Diebstahlssicherung eines Mobiltelefons durch und versucht im Anschluss den Laden zu verlassen. Eine Verkäuferin stellte sich der Person daraufhin in den Weg. Der Räuber bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte sie auf wegzugehen. Dabei führte er eine Stichbewegung in Richtung der Frau durch. Diese wich daraufhin zur Seite und der Räuber konnte fliehen. Die Frau blieb dabei unverletzt. Im Rahmen von starken Fahndungsmaßnahmen konnte der Geflüchtete kurze Zeit später in der Industriestraße durch Polizeistreifen der Polizeiinspektion Neu-Ulm erkannt und festgenommen werden. Die anschließende Durchsuchung des Täters führte auch zur Auffindung des geraubten Mobiltelefons im Wert von über 1200 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Räuber am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Dort wurde gegen den 32-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen dem Verdacht des schweren Raubes erlassen. Danach wurde der Täter in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

(KPI Neu-Ulm)