LANDSHUT. Montagmittag (27.06.2022) kam es in Landshut zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein BMW-Fahrer entzog sich einer Verkehrskontrolle und verursachte dabei mehrere Verkehrsunfälle. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montag (27.06.2022) wollten Beamte der Polizeiinspektion Landshut gegen 11:30 Uhr in der Zweibrückenstraße in Landshut einen BMW anhalten und kontrollieren. Der Fahrer widersetzte sich der Kontrolle, gab Gas und flüchtete unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit und über rote Ampeln durch das Stadtgebiet von Landshut. Hierbei verursachte er mehrere Unfälle mit am Straßenrand geparkten Fahrzeugen sowie einem Polizeifahrzeug.

Schließlich kollidierte der flüchtige BMW im Bereich der Karlstraße mit einer Mauer und die beiden Insassen ergriffen fußläufig die Flucht. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, an welchen mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, konnten kurze Zeit später die Fahrzeuginsassen, ein 34-jähriger Landshuter und seine 18-Jährige Beifahrerin, unverletzt festgenommen werden.

Aktuellem Ermittlungsstand zufolge wurden eine Frau sowie zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

Der 34-Jährige wurde heute (28.06.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Nachdem dieser Haftbefehl aufgrund gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und verbotenem Kraftfahrzeugrennen erließ, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die 18-jährige Beifahrerin wurde bereits am Vortag wieder entlassen.

Die Polizei schließt nicht aus, dass durch die verkehrswidrige Flucht des 34-Jährigen weitere Fahrzeuge beschädigt wurden bzw. weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Die Fahrtstrecke erstreckte sich von der Zweibrückentraße über die Seligenthaler Straße, Stethaimerstraße, Alte Regensburger Straße, Konrad-Adenauer-Straße, Breslauer Straße und wieder zurück über die Konrad-Adenauer-Straße, Porschestraße, B15, Rupprechtstraße und Nikolastraße zur Karlstraße.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere gefährdete und/oder geschädigte Personen sollten sich bei der Autobahnpolizeistation Wörth a. d. Isar unter Tel. 08702/948299-10 melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 28.06.2022, 16:28 Uhr