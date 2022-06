Bei der Vermissten handelt es sich um die 16-jährige Bibi SHAHAB ZADA. Sie befand sich bis Mittwoch, den 22. Juni 2022, in einer Würzburger Klinik in stationärer Behandlung. Nach der Entlassung sollte sie vom Hauptbahnhof aus die Rückreise in die ANKER-Einrichtung Unterfranken in Geldersheim antreten. Dort ist sie jedoch nicht angekommen. Am Donnerstag leitete die Schweinfurter Polizei unverzüglich nach Bekanntwerden des Vermisstenfalls Fahndungsmaßnahmen in die Wege, die bislang jedoch nicht zum Auffinden der Jugendlichen führten. Es gibt aktuell keine konkreten Anhaltspunkte, wo sie sich aufhalten könnte. Hinweise auf eine Straftat liegen jedoch nicht vor.

Von der Vermissten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

170 cm groß und schlank

Sehr lange, glatte und dunkelbraune Haare

Gelb-bräunliche Gesichtsfarbe

Fleck auf linker Seite des Halses

Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/2020 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen.