1233 - Blitzeinschlag in Holzstadel

Hollenbach - Am 27.06.2022, gegen 20:30 Uhr, beobachteten mehrere Anwohner der Hauptstraße (Bereich der 60er Hausnummern) wie ein Blitz in einen Stadel einschlug. Bei der Rettungsleitstelle gingen hierauf mehrere Notrufe ein. Wenige Minuten darauf stand das landwirtschaftliche Lagergebäude an der Hauptstraße in Vollbrand. In dem Gebäude waren Traktoren, landwirtschaftliche Gerätschaften sowie Holz und Heu gelagert. Personen oder Tiere befanden sich nicht im Stadel und waren auch zu keiner Zeit in Gefahr. Mehr als 15 Feuerwehren aus der Umgebung waren mit etwa 150 Kräften im Einsatz und verhinderten durch ihr Eingreifen einen Übergriff des Feuers auf andere Gebäude. Der Brand war nach etwa zwei Stunden unter Kontrolle, jedoch dauerte die abschließende Brandbekämpfung die ganze Nacht an. Daneben waren noch BRK, THW und das Wasserwirtschaftsamt im Einsatz. Der gesamte Sachschaden lässt sich geschätzt im oberen sechsstelligen Eurobereich einordnen, weswegen die Kripo Augsburg zuständigkeitshalber die Ermittlungen zu dem Fall übernommen hat.

1234 - Zwei Unfälle mit Pferden

Langerringen - Am Montag, 27.06.2022, ereignete sich in den Morgenstunden ein Unfall, bei dem der 62-jährige Führer einer Kutsche verletzt wurde. Als das Pferd plötzlich scheute, fiel der Mann zu Boden und wurde von der Kutsche überrollt. Der Verletzte kam mit mehreren Knochenbrüchen in die Wertachklinik Schwabmünchen. Der Wallach fand allein, samt Kutsche, zum Pferdehof zurück.



Schwabmünchen/Königshausen - Noch am selben Tag stürzte gegen 18:00 Uhr eine 13-Jährige während einer Reitstunde vom Pferd und das Tier fiel auf das Mädchen. Die Reiterin war ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg gebracht. Über die Art ihrer Verletzungen und über ihren aktuellen Zustand gibt es keine Erkenntnisse.

1235 - Flucht endet in Wassergrube

Nördlingen - Gestern Nacht (27.06.2022), gegen 23:50 Uhr, sollte ein Kleinkraftradfahrer der von Baldingen in Richtung Tierheim fuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer ignorierte allerdings sämtliche Anhalteversuche der Polizeistreife. An einem Bahnübergang stürzte der 20-Jährige beim Abbiegen, stieg aber sofort wieder auf und versuchte seine Flucht über Feldwege und Wiesen in Richtung Ehringen fortzusetzen. Als der junge Mann plötzlich spurlos verschwunden war wunderten sich die Polizisten zunächst, fanden diesen dann aber sehr schnell in einer Bauwassergrube. Der 20-Jährige drohte darin zu ertrinken, er röchelte bereits nach Luft und machte panische Bewegungen mit seinen Händen. Einer der Polizisten zögerte nicht lang und sprang in das ca. 1,80 m tiefe Wasserloch und rettete den jungen Mann vor dem Ertrinken. Der 20-Jährige wurde anschließend zur Polizeiinspektion verbracht, wo ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,6 Promille. Der 20-Jährige erhält nun eine Strafanzeige. Bei der Anzeigenbearbeitung klagte er über Schmerzen im Knöchel, die ärztlich versorgt wurden.

1236 - Autofahrt unter Drogeneinfluss

Donauwörth - Heute, gegen 02:20 Uhr, wurde ein 20-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw Mazda in Riedlingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte aus dem Fahrzeuginneren deutlicher Marihuanageruch wahrgenommen werden. Außerdem zeigte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Deshalb wurde auf der PI Donauwörth eine Blutentnahme veranlasst. Der polnische Staatsangehörige musste außerdem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 530 Euro hinterlegen. Sein Beifahrer konnte die Fahrt dann fortsetzen; er stand nicht unter Drogeneinfluss.