KEMPTEN / SCHONGAU / PEITING. Seit dem 26.06.2022 wird aus dem Bereich Kempten eine 15-jährige Jugendliche vermisst. Wer hat sie gesehen oder weiß, wo sie sich aufhält?

Die Jugendliche kehrte in den Abendstunden nicht wie vereinbart nach Hause zurück. Die Polizei geht davon aus, dass sie gegebenenfalls mit einer Freundin im Raum Kempten oder aber im Raum Schongau/Peiting unterwegs sein könnte.

Die Vermisste ist rund 172 cm groß, wiegt etwa 60 Kilogramm und hat schwarze mittellange Haare. Zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt. Es ist auch unklar, wie sich die Vermisste fortbewegt, sie könnte öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Wer die Jugendliche gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0831 9909-2140 an die Polizeiinspektion Kempten, an jede andere Polizeidienststelle oder an den Notruf unter der Nummer ‚110‘ zu wenden.

(PI Kempten)

Hier findet sich ein Link auf die Öffentlichkeitsfahndung.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).