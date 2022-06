ABTSWIND, LKR. KITZINGEN. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist es am Sonntagmittag zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Die Schadenssumme beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Gegen 12:30 Uhr war am Sonntag bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Dachstuhlbrand am Vereinsheim des TSV Abtswind eingegangen. Eine zeitnah eintreffende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen konnte bereits starke Rauchentwicklung am Dachstuhl feststellen. Die unmittelbar nach der Polizei eintreffenden Feuerwehren aus Abtswind, Wiesentheid, Castell und Rüdenhausen, welche mit mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort waren, brachten die inzwischen ausgebrochenen Flammen schnell unter ihre Kontrolle. Damit konnte ein Übergreifen des Feuers auf nebenstehende Gebäude verhindert werden. Der Dachstuhl des Vereinsheims brannte dennoch vollständig aus. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs offensichtlich keine am Vereinsheim.

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist die Brandursache noch unklar. Erste Ermittlungen von Beamten der Kriminalpolizei Würzburg ergaben jedoch, dass möglicherweise der unsachgemäße Umgang mit heißer Asche brandursächlich sein könnte. Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang dauern jedoch noch an.