1224 - Badeunfälle am Baggersee

Friedberg / Baggersee - Am 26.06.2022, gegen 09:15 Uhr, war eine 80-järige Frau im Bereich des Ostufers mit einer Schwimmboje beim Schwimmen. Ihr Ehemann blieb an Land und beobachtet plötzlich, wie seine Frau unterging und versuchte sich mittels der Boje über Wasser zu halten. Er und weitere Badegäste begaben sich hierauf ins Wasser und brachten die Seniorin wieder ans Ufer. Trotz der sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die Frau jedoch wenig später im Krankenhaus.



Friedberg / Baggersee - Ebenfalls am gestrigen Sonntagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, kam es zu einem weiteren tragischen Unglück als ein körperlich und geistig behinderter 18-Jähriger nahe des Nordufers unterging. Ein 12-jähriges Mädchen bemerkte dies und holte ihren 39-jährigen Vater zu Hilfe, der den Heranwachsenden ans Ufer zog. Der Junge war mit seiner Mutter beim Baden am Friedberger Baggersee, die sofort nach der Bergung hinzukam. Der 18-Jährige wurde nach sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen mit Vitalzeichen ins Uniklinikum Augsburg verbracht und liegt seither im Koma. Die genauen Unglücksumstände werden derzeit ermittelt.

1225 - Motorradfahrer tödlich verletzt

Laugna - Am 26.06.2022 (So.), gegen 17.00 Uhr, kam auf der Staatsstraße 2036 auf Höhe Bocksberg ein Motorradfahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Durch den Sturz erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen. Am Motorrad befanden sich keine Kennzeichen, auch der verunglückte Motorradfahrer führte keinerlei Personalien mit sich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter an die Unfallstelle entsand und das Motorrad sichergestellt. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Motorradfahrer auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine verloren haben und kam anschließend von der Straße ab. An der Honda entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Die Staatsstraße war bis 20.00 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt. Über die Fahrgestellnummer und Zeugenbefragungen konnten schließlich gegen 22.30 Uhr die Personalien des Verunglückten festgestellt werden: ein 48-jähriger Mann aus dem Bereich Wertingen, der mit dem Motorrad eine Probefahrt unternehmen wollte.

1226 - Betrunken geflüchtet und Unfall verursacht

Lauingen - Am 26.06.2022, gegen 14.30 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie der Fahrer eines Skodas mit polnischen Kennzeichen offenbar deutlich alkoholisiert zu einer Tankstelle an der Werner-von-Siemens-Straße fuhr und dort weiteren Alkohol kaufte. Im Anschluss fuhr der Fahrer vom Tankstellengelände, obwohl er vom Zeugen auf seine Alkoholisierung aufmerksam gemacht wurde. Der Skoda-Fahrer fuhr anschließend mit erheblichen Ausfallerscheinungen über den Kreisverkehr in Richtung B 16, wobei er beinahe mehrere Unfälle verursachte. Schließlich rollte er rückwärts auf den Pkw des Zeugen, der diesen verfolgte und den Standort per Telefon an die Polizei mitteilte. Trotz des Aufpralls flüchtete der Fahrer in Richtung Schabringen, wobei er die Geschwindigkeit stark überschritt. Nachdem der Flüchtige auf ein Feld abbog, fuhr er sich dort fest und konnte vom nachfolgen Zeugen mit seinem Pkw blockiert werden. Durch das Engagement des Zeugen konnte die hinzugerufene Streifenbesatzung den 26-jährigen Fahrer noch am Pkw vorläufig in Gewahrsam nehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Er wurde im Anschluss auf die PI Dillingen gebracht und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, musste er zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Gegen den Fahrer wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

1227 - Trunkenheit im Verkehr

Rain - Am Sonntag (26.06.2022), gegen 11.30 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Rain auf dem Parkplatz der Lechbrücke einen Autofahrer. Dieser war zuvor auf der Bundesstraße 16 unterwegs. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Da es sich bei dem Fahrer um einen Ausländer ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt, wurde die Staatsanwaltschaft Augsburg informiert. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin wurde eine Sicherheitsleistung von 500 Euro angeordnet und gleich kassiert.

1228 – Wespe im Auto: schwerer Verkehrsunfall

Stotzard - Am Sonntag (26.06.2022), gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Pkw-Lenker aus Aindling die Verbindungsstraße von Rehling nach Stotzard. Mit im Fahrzeug befand sich seine 80-jährige Ehefrau. Kurz vor Stotzard flog unvermittelt eine Wespe in das geöffnete Fahrerfenster in das Fahrzeug, weshalb der 80-jährige Fahrer intuitiv versuchte nach der Wespe zu schlagen. Abgelenkt durch die Gesamtsituation kam der Pkw in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bedingt durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuginsassen im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die FFW Aindling und FFW Rehling mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Während der 80-jährige Fahrer leicht verletzt in das Krankenhaus Aichach verbracht wurde, musste seine 80-jährige Ehefrau schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Augsburg geflogen werden. Am Pkw selbst entstand wirtschaftlicher Totalschaden.