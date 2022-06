BAYREUTH. Unbekannte gelangten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Schulgebäude eines Bayreuther Gymnasiums. Im Lehrerzimmer öffneten sie gewaltsam mehrere Schließfächer des Kollegiums. Ob sie neben dem angerichteten Sachschaden von rund 1.000 Euro auch Beute machten, ermittelt nun die Kriminalpolizei Bayreuth.

Ein Lehrer des Gymnasiums bemerkte am Sonntagnachmittag, dass die Tür zum Lehrerzimmer aufgebrochen war und verständigte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Einbrecher vermutlich im Schutze der Dunkelheit die Feuertreppe an der Außenfassade hinauf und gelangten dort in ein Klassenzimmer. Anschließend bahnten sie sich ihren Weg in Richtung des Lehrerzimmers und gingen offenbar gezielt die darin befindlichen Schließfächer der Lehrerinnen und Lehrer an. Sie hebelten diese einzeln mit einem Werkzeug auf. Ob sie auch etwas daraus entnahmen, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kripo Bayreuth bittet Zeugen, die am Samstagabend, beziehungsweise in der Nacht auf Sonntag, verdächtige Personen am Sportpark wahrgenommen oder auf dem Gerüst der Feuertreppe beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.