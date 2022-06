BAYREUTH. Unbekannte Ladendiebe hatten es am vergangenen Freitag auf hochwertige Kaffeeprodukte in mehreren Discountern in Bayreuth abgesehen. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.

Gegen 17 Uhr fielen dem Filialleiter des Lidl Marktes in der Nürnberger Straße drei Männer auf, die den Einkaufswagen randvoll mit Kaffeebohnen und gemahlenen Kaffee hatten. Als das Trio bemerkte, dass sie beobachtet werden, entfernten sie sich aus den Discounter und ließen den Einkaufswagen mit dem Kaffee im Wert von etwa 1.300 Euro zurück.

Gegen 19 Uhr meldete sich eine Angestellte des Lidl Marktes im Meranierring. Auch hier fielen die Täter beim Beladen des Einkaufswagens auf und verließen ohne Ware den Discounter.

Während die Beamten der Polizei Bayreuth die Angestellten der Märkte zu den Fällen befragten, meldete sich der Filialleiter des Lidl Marktes in der Bernecker Straße. Dort schlugen die Diebe zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr zu und entwendeten hochwertigen Kaffee im Wert von etwa 1.500 Euro.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1

etwa 45 Jahre alt

zirka 185 Zentimeter groß

Glatze

südländisches Aussehen

bekleidet mit einem grauen Muskelshirt und einer hellen kurzen Hose

Tatverdächtiger 2

etwa 45 Jahre alt

zirka 178 Zentimeter groß

kurze Haare

Tätowierung am linken Oberarm

Zu dem dritten Tatverdächtigen gibt es keine Beschreibung. Die Männer waren zumindest im Meranierring mit einen weißen Transporter unterwegs.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:

Wem sind die Personen in den Discountern aufgefallen? Wer hat den weißen Transporter auf den Parkplätzen der Filialen gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.