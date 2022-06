937. Festnahme nach Diebstahl eines Pkw und Sachbeschädigung – Laim

Am Sonntag, 26.06.2022, gegen 09.20 Uhr, wurde dem Polizeinotruf 110 von einem Zeugen gemeldet, dass auf dem obersten Parkdeck eines Parkhauses in der Landsberger Straße ein Pkw driften würde. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Während des Fahrmanövers verlor der unbekannte Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, durchbrach die Metallbrüstung und blieb mit einem Rad über dem Abgrund (ca. zehn Meter Höhe) hängen. Die drei unbekannten Insassen verließen das Fahrzeug und flüchteten aus dem Parkhaus.

Im Rahmen der Fahndung konnten ein 18-Jähriger, ein 19-Jähriger sowie ein 20-Jähriger (alle mit Wohnsitzen in München) kurz danach in der Nähe festgenommen werden. Bei den Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass der VW Pkw am Tag zuvor im Bereich der Polizeiinspektion 14 (Westend) entwendet wurde.

Der Pkw wurde sichergestellt und zur Spurensicherung abgeschleppt.

Durch herabfallende Teile während des Unfalls wurden zwei ordnungsgemäß auf der Straße abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Außerdem musste die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe binden.

Die drei Tatverdächtigen wurden nach der Anzeigenaufnahme entlassen. Sie wurden wegen des Pkw-Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angezeigt.

Bei dem Vorfall entstand an allen Fahrzeugen und dem Parkhaus ein Gesamtschaden von über Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

938. Diebstahl eines Kleinkraftrad– Allach

Am Sonntag, 26.06.2022, gegen 20:15 Uhr, bemerkte ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München zwei männliche Personen auf einem Kleinkraftrad der Marke Aprilia, welche im Bereich der Straße „Am Lochholz“ und Arnoldstraße damit herumfuhren. An diesem Kleinkraftrad erkannte der 21-Jährige das Versicherungskennzeichen seines eigenen Kleinkraftrades der Marke Peugeot. Das Versicherungskennzeichen wurde ihm zwei Tage zuvor von seinem in dieser Gegend abgestellten Roller entwendet. Er informierte die Münchner Polizei und im Rahmen der Fahndung konnten ein 12- und ein 14-Jähriger, jeweils mit Wohnsitz in München, in der Nähe angetroffen werden.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die beiden vermutlich kurz zuvor das Kleinkraftrad der Marke Aprilia entwendeten und dort das gestohlene Kennzeichen anbrachten. Im Anschluss fuhren sie damit im Bereich des Tatortes herum. Die beiden Personen hatten nicht die erforderliche Fahrerlaubnis, die sie aufgrund ihres Alters auch noch nicht hätten haben können Es wurden Anzeigen wegen Diebstahl des Kennzeichens, Diebstahl des Kleinkraftrades sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung erstellt.

Das Kleinkraftrad, sowie das Kennzeichen wurden sichergestellt. Die beiden Personen wurden zur Polizeiinspektion 44 (Moosach) verbracht und nach Abschluss der Sachbearbeitung den Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 23 (Jugenddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

939. Größerer Polizeieinsatz nach einer Schussabgabe – Waldtrudering

Am Sonntag, 26.06.2022, gegen 20:30 Uhr, teilte ein 49-Jähriger mit Wohnsitz in München dem Notruf eine Schussabgabe im Bereich der Togostraße mit. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zuvor in einer dortigen Wohnung aus bislang noch unbekannten Gründen zu einem Streitgespräch zwischen dem 49-jährigen und einem 17-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

In der Folge begab sich der 17-Jährige auf den Balkon des Anwesens, zielte mit einem Schreckschussrevolver auf den 49-Jährigen und gab im Anschluss einen Schuss in die Luft ab. Der 49-Jährige flüchtete daraufhin vom Grundstück und wählte den Notruf. Der 17-Jährige verließ ebenfalls die Wohnung und entfernte sich von der Tatörtlichkeit.

Während die Polizeibeamten vor Ort den Sachverhalt abklärten, kam der 17-Jährige zurück und konnte festgenommen werden. Die zuvor benutzte und geladene Waffe wurde im Garten aufgefunden und zudem konnten Betäubungsmittel im Zimmer des 17-jährigen festgestellt und sichergestellt werden.

Gegen den 17-Jährigen wurde unter anderem eine Anzeige wegen Bedrohung, Beleidung und Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.