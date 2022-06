VORDERFREUNDORF, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Leider einen tödlichen Ausgang hatte der Sturz eines 60-jährigen Krad-Fahrers aus dem Bereich Ulrichsberg/Österreich, am Sonntag, 26.06.2022, gegen 15.35 Uhr.

Er war in einer Rechtskurve, aus Grainet kommend, in Richtung Vorderfreundorf unterwegs und verlor alleinbeteiligt, aufgrund vom gestrigen Regen eingespülten Kieses, die Kontrolle über sein Krad. Er schleuderte anschließend gegen die rechte Leitplanke. Hierbei erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen. Rettungsdienst und Notarzt versuchten den Verunfallten noch zu reanimieren, aber die Verletzungen waren zu schwerwiegend. Er verstarb an der Unfallstelle.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Freyung, Tel. 08551/9607-0