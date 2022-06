933. Versuchter Raub – Gräfelfing

In den Abendstunden des Mittwoch, 22.06.2022, fuhr ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad auf einem Weg von einer Würminsel nach Gräfelfing. Als er dort gegen 18:00 Uhr auf den Fahrradweg der Steinkirchner Straße abbiegen wollte, soll ihm eine bislang unbekannte Person auf einem Fahrrad die Weiterfahrt versperrt haben.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand forderte dieser Unbekannte den 14-Jährigen anschließend auf abzusteigen und schlug dann mehrfach auf ihn ein. Weitere hinzugekommene Personen versuchten gleichzeitig ihm den umgehängten Rucksack zu entreißen. Nach dem dies jedoch misslang, flüchteten die noch unbekannten Täter.

Der 14-Jährige wurde durch die Tathandlungen verletzt. Er erstattete (im Beisein seiner Erziehungsberechtigten) verspätet Anzeige bei einer Polizeiinspektion. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden vom Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 18 - 19 Jahren alt, 175 - 180 cm groß, schlank, blonde, kurze Haare, kein Bart, schwarze Bekleidung, sprach deutsch, hohe Stimme, oranges Mountainbike mit weißer Schrift auf dem Rahmen

Täter 2:

Männlich, 18 - 19 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, schlank, blonde, kurze Haare, kein Bart, schwarze Bekleidung, weißes Mountainbike

Täter 3:

Männlich, 18 – 19 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, schlank, blonde, kurze Haare, schwarze Bekleidung, helle Schrift in englischer Sprache auf dem schwarzen Pullover, weißes Mountainbike mit schwarzen Griffen

Zeugenaufruf:

Wer hat zur angegebenen Zeit im Bereich Steinkirchner Straße und Georgenstraße in Gräfelfing oder der näheren Umgebung Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

934. Trickdiebstahl durch Falsche Polizeibeamte – Neuaubing/Moosach

Fall 1:

Als eine über 80-Jährige am Freitag, 24.06.2022, nach kurzer Abwesenheit zu ihrer Wohnung im Bereich der Limesstraße zurückkehrte, wurde sie dort von zwei ihr unbekannten Männern angesprochen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand zeigten ihr diese einen angeblichen Dienstausweis und gaben sich als Kriminalbeamte aus. Unter dem Vorwand, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft eingebrochen worden wäre, verschafften sich die beiden noch unbekannten Täter gegen 13:30 Uhr Zugang zu der Wohnung der über 80-Jährigen. Dort forderten die beiden falschen Polizeibeamten sie auf, vorhandene Wertsachen zu überprüfen.

Von der über 80-Jährigen unbemerkt, entwendeten die Unbekannten schließlich Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro und verließen anschließend die Wohnung.

Nachdem die über 80-Jährige den Diebstahl bemerkt hatte, verständigte sie über den Notruf 110 die Polizei und erstattete Anzeige.

Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 170 cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, keine Brille, kein Bart, dunkle sportliche Bekleidung, sprach deutsch, blaue Einmalhandschuhe

Täter 2:

Männlich, ca. 190 cm groß, dicke / kräftige Statur, dunkle kurze Haare, keine Brille, dunkelblaue sportliche Bekleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat zur angegebenen Zeit im Bereich Limesstraße / Aubinger Straße / Pretzfelder Straße / Wiesentfelser Straße oder der näheren Umgebung Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Samstag, 25.06.2022, wurde eine über 80-Jährige gegen 12:35 Uhr vor ihrer Haustüre im Bereich der Max-Born-Straße von zwei vermeintlichen Polizeibeamten angesprochen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand verwickelten diese die über 80‑Jährige in ein Gespräch und teilten mit, dass ihre Wohnung nach einem Raubüberfall in der näheren Umgebung vorsorglich überprüft werden müsse. Dort angekommen wurden die Räumlichkeiten, von ihr unbemerkt, offenbar nach Wertsachen abgesucht.

Nachdem die beiden noch unbekannten Täter die Wohnung verlassen hatten, stellte die über 80-Jährige den Diebstahlsversuch fest und verständigte über den Notruf 110 die Polizei.

In beiden Fällen wurden die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) übernommen. Dabei werden auch wie üblich mögliche Tatzusammenhänge geprüft.

Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, etwa 50 Jahre alt, ca. 165 - 170 cm groß, schlank, dunkler Teint, schwarze Haare, sprach gebrochenes deutsch, trug Handschuhe

Täter 2:

Männlich, etwa 50 Jahre alt, ca. 150 - 160 cm groß, dicke, untersetzte Statur, schwarze Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat zur angegebenen Zeit im Bereich Max-Born-Straße / Feldmochinger Straße / Pelkovenstraße oder der näheren Umgebung Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten Falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte:

Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Bitten Sie ggf. Nachbarn oder Angehörige hinzu.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

Informationen zum Dienstausweis der Bayerischen Polizei: https://www.stmi.bayern.de/med/aktuell/archiv/2021/210326dienstausweis/

935. Brandfälle – Martinsried/Haidhausen

Fall 1:

Bereits am Freitag, 24.06.2022, bemerkte ein Angestellter gegen 06:20 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Gewerbebetrieb im Bereich der Würmtalstraße (Martinsried) und verständigte daraufhin die Feuerwehr und Polizei.

Nachdem der Brand in einem Kellerraum des Gebäudes lokalisiert wurde, konnte er durch die Feuerwehr wenig später gelöscht werden. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand sind dort zuvor Teile eines Computersystems in Brand geraten. Durch den Brand sowie die damit einhergehende Rauchentwicklung entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Derzeit gilt ein technischer Defekt als mögliche Brandursache als sehr wahrscheinlich.

Die weiteren Ermittlungen hierzu wurden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Fall 2:

Am Samstag, 25.06.2022, wurde gegen 23:20 Uhr die integrierte Leitstelle München über eine Brandentwicklung in einer Wohneinrichtung an der Grillparzerstraße informiert. Der Brand konnte durch die verständigten Einsatzkräfte wenig später gelöscht werden.

Die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache wurden schon vor Ort durch die Münchner Kriminalpolizei aufgenommen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand entwickelte sich der Brand in einem Zimmer der Wohneinrichtung. Dessen 75-jährige Bewohnerin wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt fünf weitere Personen wurden auf Grund einer Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst ambulant versorgt.

Die Ermittlungen des Kommissariats 13 (Branddelikte) zur genauen Brandursache dauern an.