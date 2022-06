931. Pressemeldung zu berittenen Einheiten der Bayerischen Polizei: Im Einsatz beim G7-Gipfel 2022 - Schirmherrin Karin Baumüller-Söder besuchte im Vorfeld die Reiterstaffel in München

Das teilweise unwegsame Gelände des Werdenfelser Landes stellt die Polizei bei der Sicherung des G7-Gipfels vor besondere Herausforderungen. Deshalb werden auch die Polizeireiterinnen und Polizeireiter der Bayerischen Polizei mit insgesamt 32 Pferden (12 Pferde der Reiterstaffel München, 14 Pferde der Reiterstaffel Mittelfranken und 6 Pferde der Reitergruppe Oberbayern Süd) rund um den Veranstaltungsort im Einsatz sein. Unterstützt werden diese durch Kolleginnen und Kollegen der Polizei Baden-Württemberg mit deren 10 Warmblütern.

Als Schirmherrin der berittenen Einheiten der Bayerischen Polizei hat sich gestern Frau Karin Baumüller-Söder mit den Polizeireiterinnen und Polizeireitern des Polizeipräsidiums München über die mit dem bevorstehenden Einsatz verbundenen Herausforderungen ausgetauscht.

Karin Baumüller-Söder, selbst jahrzehntelang turniererfahrene Springreiterin, war beeindruckt von der Professionalität und Motivation der Reiterstaffel: „Der Einsatz der Reiterstaffel im Gelände rund um den G7-Gipfel wird eine besondere Herausforderung für Mensch und Tier. Das kann man nur mit hohem reiterlichen Können und ständigem Training im Team mit seinem Pferd meistern. Dafür wünsche ich den eingesetzten Polizeireiterinnen und Polizeireitern mit ihren Pferden viel Erfolg und eine sichere Heimkehr. Danke für ihren unermüdlichen Einsatz für unser aller Sicherheit!“

Vom 26.06.2022 bis 28.06.2022 findet der G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau statt, nach 2015 zum zwei­ten Mal an diesem Ort. Diese Entschei­dung der Bundesregierung ist für alle be­tei­ligten Stellen, die Polizei und die übrigen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Anerkennung und Herausforde­rung zugleich.

Die berittenen Einheiten sind im teilweise unwegsamen Gelände des Werdenfelser Landes als polizeiliches Einsatzmittel von höchstem Wert. Dort sind sie zur Überwachung des eingerichteten Sicherheitsbereichs aber auch im weiteren Umfeld als Streifen eingesetzt und für Bürgerinnen und Bürger mit Fragen und ihren Anliegen ansprechbar. Denn gerade, wenn das Gebiet durch motorisierte Streifen nicht, oder in weitläufigem und unübersichtlichem Gelände nur zu Fuß zu erreichen ist, sind die Polizeipferde von besonderem Einsatzwert. In München selbst werden die berittenen Einheiten mit insgesamt 12 weiteren Pferden während des Gipfel-Wochenendes im Einsatz sein. Neben ihren originären Aufgaben, wie zum Beispiel die Bestreifung des Englischen Gartens, werden sie dann auch die Begleitung von Veranstaltungen und Versammlungen im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel übernehmen.

2015 gelang es, den sichersten und friedlichsten Gipfel seit langem zu organisieren. Erneut steht daher in diesem Jahr die Sicherheit im Mittel­punkt. Gleichzeitig finden auch zahlreiche Versammlungen in der Nähe des Veranstaltungsortes aber auch in München statt.

Beim letzten Gipfeltreffen 2015 waren in der Spitze rund 18.000 Kräfte im Einsatz. Auch dieses Mal setzt die Bayerischen Polizei wieder auf eine hohe Polizeipräsenz mit Unterstützung aus ganz Bayern, dem Bund, den and­e­ren Bundesländern sowie aus dem Nachbarland Österreich.