BAD WINDSHEIM. (795) Am Samstagabend (25.06.2022) wurde in Bad Windsheim ein Mann während eines Streits mit einem Messer verletzt. Ein 44-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden.



Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten gegen 22:30 Uhr zwei Männer im Alter von 44 und 54 Jahren in einer Wohnung in der Metzgergasse zunächst verbal in Streit. Die Streitigkeit entwickelte sich aus noch nicht geklärter Ursache zu einer handfesten Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 54-Jährige mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers verletzt wurde.

Ein weiterer Bewohner soll die beiden Männer getrennt haben, woraufhin der 54-Jährige aus der Wohnung flüchtete und in der Husarengasse aufgefunden wurde. Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus zur entsprechenden medizinischen Versorgung gefahren.

Der 44-jährige Tatverdächtige konnte noch in der Wohnung angetroffen und festgenommen werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Der Tatverdächtige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold