WÜRZBURG / ZELLERAU. Am Samstagabend ist ein bislang noch unbekannter Täter in eine Mehrfamilienhaus-Wohnung eingebrochen. Er entwendete Gegenstände im Wert von rund 120 Euro und entkam damit unerkannt. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hofft die Kriminalpolizei Würzburg nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich der Einbruch in der Ysenburgstraße im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 19.15 Uhr ereignet. Der Täter öffnete in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam eine Wohnungstür und machte sich anschließend in den Wohnräumen auf die Suche nach Beute. Ihm gelang es, nach der Tat unerkannt zu entkommen.

Wer am Samstagabend etwas beobachtet hat, das mit dem Wohnungseinbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.