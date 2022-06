ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Samstagabend ist im Keller eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Brandursache ist bislang noch unklar und Gegentand der weiteren Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Aschaffenburg durchgeführt werden.

Eine Bewohnerin hatte gegen 19.30 Uhr bemerkt, dass im Keller ihres Anwesens in der Sodener Straße ein Feuer ausgebrochen war. Sie veranlasste sofort den Notruf und wartete in der Folge im Freien auf die alarmierten Einsatzkräfte. Die Aschaffenburger Feuerwehr war zur Brandbekämpfung mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Sie bekamen den Brand schnell in den Griff und konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen der Polizeiinspektion Aschaffenburg könnte das Feuer im Bereich einer Sauna ausgebrochen sein. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit allerdings noch unklar. Die Sachschadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich liegen.